Doi bicicliști, accidentați în timpul unei competiții din București. Șoferul a ocolit barierele

Doi bicicliști, accidentați în timpul unei competiții din București. Șoferul a ocolit barierele
Foto: Pixabay
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Un incident rutier s-a produs duminică dimineață, în București, în zona în care se desfășura una dintre etapele competiției de ciclism L’Etape Romania by Tour de France. Doi participanți la eveniment au ajuns la spital după ce au fost acroșați de un autoturism care a pătruns pe traseul special amenajat pentru concurs.

Accidentul a avut loc în jurul orei 11:05, la intersecția străzilor Buzești și Sevastopol. Potrivit primelor informații furnizate de autorități, conducătorul autoturismului nu ar fi respectat delimitările instituite pentru desfășurarea competiției sportive. Acesta ar fi ocolit barierele amplasate pentru restricționarea accesului autovehiculelor și a ajuns pe porțiunea de drum rezervată bicicliștilor.

Doi bicicliști, accidentați în timpul unei competiții din București

În momentul în care mașina a pătruns pe traseu, doi sportivi au fost loviți. Este vorba despre doi participanți de cetățenie diferită, unul român și celălalt bulgar. În urma impactului, ambii au suferit răni ușoare și au fost preluați de echipajele medicale, fiind transportați ulterior la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Din primele date, leziunile suferite de cei doi bicicliști nu au fost grave. Incidentul a necesitat însă intervenția polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere, care au început verificările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și în ce condiții a ajuns autoturismul pe traseul destinat competiției.

Șoferul implicat în accident a fost verificat de polițiști cu aparatul alcooltest, iar rezultatul testării a fost negativ. Astfel, la momentul verificărilor, nu au fost identificate indicii privind consumul de băuturi alcoolice înainte de producerea accidentului.

Accidentul s-a produs în contextul desfășurării L’Etape Romania by Tour de France, un eveniment sportiv care presupune participarea unui număr important de bicicliști și pentru care anumite artere din Capitală sunt temporar restricționate sau delimitate. Pentru protejarea participanților, traseul este separat de traficul obișnuit prin bariere și alte mijloace de semnalizare, iar accesul autoturismelor este limitat în zonele respective.

„La data de 30 august a.c., în jurul orei 11.05, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere s-au autosesizat cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția str. Buzești cu str. Sevastopol.

Din primele informații, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 72 de ani, care se deplasa pe Bd. Alexandru Ioan Cuza dinspre str. Dr. Iacob Felix, când a ajuns la intersecție cu str. Buzești, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroșat doi bicicliști participanți la competiția „L`Etape Bucharest by Tour de France”.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind „zero”. În urma accidentului de circulație, un biciclist implicat a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasarea în zona de desfăşurare a evenimentului şi să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile poliţiştilor rutieri aflaţi în trafic pentru siguranța participanților”, au transmis autorităţile.

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