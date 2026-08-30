Cod galben de furtuni în 10 județe. ANM anunță ploi torențiale și rafale de până la 70 km/h

Cod galben de furtuni în 10 județe. ANM anunță ploi torențiale și rafale de până la 70 km/h
Cod galben de ploi torențiale
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Vremea se schimbă în mai multe zone ale țării. ANM a emis, pentru ziua de duminică, o avertizare Cod Galben care vizează zece județe, unde sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, fenomenele de instabilitate vor fi prezente până la ora 20:00 în anumite zone din Carpații Orientali și Meridionali, precum și în nord-vestul Moldovei. Aici sunt așteptate ploi de scurtă durată, dar local abundente, însoțite de tunete și fulgere.

Vântul va avea intensificări, iar rafalele pot atinge între 50 și 70 km/h. Izolat, există și posibilitatea apariției grindinei, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de până la trei ore, meteorologii estimează acumulări de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse, cantitățile pot ajunge chiar la 25-30 de litri pe metru pătrat.

Avertizarea meteo vizează zece județe: Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea și Brașov.

Vremea va fi instabilă însă și în alte regiuni. Potrivit meteorologilor, manifestări specifice sunt posibile în restul zonelor montane, dar și local în Transilvania și în regiunile submontane din Moldova.

Sursa-colaj CANCAN.RO

Cod galben de caniculă

Luni, 31 august, valul de căldură va persista în mai multe regiuni din vestul și sud-vestul țării. În Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, dar și în sud-vestul Munteniei, mercurul din termometre va urca până la 33-37 de grade Celsius.

Pe alocuri va fi caniculă, iar temperaturile ridicate, combinate cu umiditatea, vor accentua senzația de disconfort. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Cele mai mari temperaturi sunt așteptate în zona Câmpiei de Vest.

Duminică, 30 august, căldura se va resimți puternic în vestul și sud-vestul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 34 de grade Celsius. Aerul sufocant va accentua disconfortul termic, iar în unele zone indicele temperatură-umezeală (ITU) poate atinge pragul critic de 80 de unități.

Cum va fi vremea în Capitală

În Capitală, duminica aduce temperaturi ridicate, cu o vreme predominant plăcută. Pe timpul zilei, cerul va avea unele înnorări temporare, urmând ca noaptea să fie în mare parte senin. Vântul va avea intensitate redusă, cu unele intensificări moderate. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 31 de grade, în timp ce valorile nocturne vor coborî până la 15-17 grade.

Căldura se menține și luni, când cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile vor urca din nou, cu valori maxime cuprinse între 32 și 33 de grade Celsius.

Potrivit prognozei, pentru București nu este emisă nicio atenționare sau avertizare meteorologică în intervalul 30 august, ora 10:00 – 31 august, ora 21:00.

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