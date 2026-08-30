Ai un apartament închiriat? Ce se întâmplă dacă chiriașul nu plătește întreținerea

Ai un apartament închiriat? Ce se întâmplă dacă chiriașul nu plătește întreținerea
Întreținere / Sursa foto: Social media
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Chiar dacă un apartament este dat în chirie, eventualele restanțe la întreținere nu devin automat problema asociației de proprietari de rezolvat cu chiriașul. Situația poate deveni complicată atunci când persoana care locuiește în imobil acumulează luni la rând sume neachitate și, în cele din urmă, părăsește locuința cu datorii, penalități și facturi restante. Din punct de vedere juridic, însă, responsabilitatea față de asociație îi revine proprietarului apartamentului.

În baza prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, în 2026, faptul că locuința este închiriată nu schimbă automat persoana obligată să achite către asociație cotele de contribuție aferente apartamentului. Cu alte cuvinte, proprietarul este cel care răspunde pentru plata sumelor datorate asociației, chiar dacă în locuință stă un chiriaș.

Ce se întâmplă dacă chiriașul lasă restanțe la întreținere

Chiar dacă în contractul de închiriere scrie că locatarul trebuie să plătească întreținerea, asociația de proprietari se poate îndrepta împotriva proprietarului pentru sumele restante.

Înțelegerea dintre chiriaș și proprietar este valabilă doar între cele două părți. Dacă locatarul nu își achită obligațiile, proprietarul poate fi nevoit să plătească datoria către asociație și să încerce ulterior să recupereze banii de la chiriaș.

În practică, lucrurile sunt destul de simple. Proprietarul poate stabili prin contract că persoana care închiriază locuința suportă costurile lunare, inclusiv întreținerea. Dacă locatarul își respectă obligația, nu apar probleme. Situația se schimbă însă atunci când acesta acumulează restanțe.

Sursa foto: Social media

Asociația de proprietari se poate îndrepta către proprietarul apartamentului pentru recuperarea sumelor datorate, fără să fie obligată să aștepte ca proprietarul să rezolve mai întâi situația cu chiriașul. Ulterior, proprietarul poate solicita de la locatar banii pe care a fost nevoit să îi achite, dacă acest lucru este prevăzut în contract și permite cadrul legal.

Astfel, prevederile contractului de închiriere stabilesc responsabilitățile dintre proprietar și chiriaș, dar nu înlătură obligațiile proprietarului față de asociația de proprietari și, după caz, față de furnizorii de utilități.

Restanțele la întreținere se pot majora în timp

O datorie neachitată nu rămâne neapărat la valoarea inițială. În anumite condiții, asociația de proprietari poate aplica penalități pentru sumele achitate cu întârziere, conform regulilor prevăzute de Legea nr. 196/2018.

Conform legii, penalitățile pentru întârzierea plății pot ajunge până la 0,2% pentru fiecare zi. Acestea nu pot fi aplicate imediat după depășirea termenului de plată, ci doar după perioada stabilită de legislație. Totodată, valoarea penalităților acumulate nu poate depăși cuantumul datoriei la care au fost calculate.

Spre exemplu, o restanță de 4.000 de lei nu rămâne neapărat la aceeași valoare dacă nu este achitată. În funcție de regulile stabilite de asociația de proprietari și de limitele impuse de lege, datoria poate ajunge să fie semnificativ mai mare în timp.

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