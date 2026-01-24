Cum se recuperează fondul de rulment. Care sunt condițiile clare

Fondul de rulment trebuie plătit obligatoriu de proprietar. Orice abatere poate fi sancționată conform legii. Fondul de rulment reprezintă acea sumă de bani care este colectată de la proprietarii apartamentelor și este destinată acoperirii cheltuielilor curente ale asociației de proprietari.

Practic, fondul de rulment este ca un fond de siguranță, de care proprietarii beneficiază pentru a putea achita furnizorii, în cazul în care ar apărea probleme, pe viitor

Locatarii care nu plătesc fondul de rulment riscă să fie dați în judecată. Asociația de proprietari poate lua măsuri dacă locatarul are restanțe. Fiecare apartament are menționată contribuția la fondul de rulment într-un registru special. Atunci când primește fondul de rulment, administratorul are obligația de a elibera chitanță nominală separată de plata lunară a întreținerii.

Cum poți ajunge să fii dat în judecată dacă nu plătești fondul de rulment

„Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului asupra datoriilor și să înștiințeze președintele și comitetul executiv al asociației de proprietari despre restanțe.

Asociația de proprietari, prin președinte, are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier”.

Judecătorul e cel care dispune sechestrarea bunurilor sau blocarea conturilor bancare pentru recuperarea sumei, dacă aceasta nu este plătită timp de mai multe luni. Dacă nu se rezolvă nici așa situația, se poate ajunge până la executarea silită.

Cum îți poți recupera banii pe care i-ai dat pentru fondul de rulment

Guvernul a adoptat o lege, în 2018, prin care atât fondul de rulment, cât și cel de reparații au devenit obligatorii. Mai exact, este vorba de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Fondul de rulment îți poate fi restituit dacă îți schimbi reședința, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosinței locuinței nu se stipulează altfel. Dacă îți vinzi apartamentul, ai dreptul, ca proprietar, să recuperezi fondul de rulment, dar numai după ce are loc vânzarea și doar dacă asociația constată că nu există datorii.

