Căsătoriți de 7 ani, șoferul Marius și ospătărița Ana-Maria s-au înscris la Insula Iubirii. Motivul pentru care au fost refuzați: ce au descoperit producătorii

Marius și Ana-Maria formează un cuplu de 11 ani și sunt căsătoriți de șapte ani. Cei doi locuiesc în Londra și au decis să își testeze relația la „Insula iubirii”. Au venit cu o poveste de viață savuroasă și cu așteptări clare de la emisiune. Însă producătorii nu au fost convinși că participarea lor ar fi justificată și au decis să îi refuze.

Cei doi au povestit cu mult umor despre relația lor, dar și despre felul în care au ajuns să se căsătorească. Ana-Maria a recunoscut că are o personalitate mai temperamentală. Pe de altă parte, soțul ei este mult mai calm atunci când vine vorba despre certuri.

„Eu pot să numesc «doamna exagerată», iar el «domnul 5 minute». Orice ceartă cu el durează 5 minute. Nu avem căței, nu avem purcei, nu avem copii. Nu avem nimic!”, a spus Ana-Maria.

După ce a fost cerută în căsătorie, Ana-Maria a dus inelul la amanet

Povestea cererii în căsătorie este, la rândul ei, una aparte. Potrivit femeii, Marius nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a-și da seama că vrea să o ia de soție. Mai exact, acesta a cerut-o în căsătorie după numai o lună de relație.

„El m-a cerut în căsătorie la o lună. A venit cu inelul cu ursulețul, gata! Am acceptat inelul și l-am băgat la amanet”, a povestit Ana-Maria.

Replica lui Marius nu s-a lăsat așteptată și a dat-o repede de gol pe partenera sa.

„L-a dus la amanet ca să aibă bani să se epileze”, a completat bărbatul.

Pentru Ana-Maria, relația cu Marius este una cu totul specială și dintr-un alt motiv. Femeia a mărturisit că soțul său este primul și singurul bărbat din viața ei.

„El este primul meu bărbat, nu am avut alți bărbați în afară de el”, a eplicat Ana-Maria.

După 11 ani petrecuți împreună și șapte ani de căsnicie, cei doi au considerat că „Insula Iubirii” ar putea fi o experiență prin care să vadă dacă sentimentele dintre ei au rămas la fel de puternice ca la început.

„Vrem să vedem dacă, după 11 ani de relație și 7 de căsătorie, încă mai sunt aceiași fluturi în stomac”, a spus Marius atunci când a fost întrebat de ce își dorește să participe la emisiune.

Tânăra își dorea ca soțul său să fie mai implicat în relație

Ana-Maria a avut însă și o așteptare personală de la această experiență. Ea și-ar fi dorit ca soțul ei să fie mai implicat în relație și să nu mai fie atât de delăsător.

Tocmai această declarație i-a făcut pe producători să pună la îndoială motivele pentru care cei doi își doresc să ajungă în emisiune. Dacă principala nemulțumire a Anei-Maria este lipsa de implicare a soțului, ar putea oare o experiență precum cea de pe „Insula Iubirii” să rezolve această problemă?

„Păi și ar putea să schimbe asta Insula Iubirii?!”, au întrebat retoric producătorii.

Întrebarea a fost, de fapt, și concluzia evaluării lor. Producătorii nu s-au arătat deloc convinși că participarea celor doi ar aduce ceea ce se caută într-un astfel de format și au decis să nu îi accepte în emisiune.

Deși Marius și Ana-Maria au venit cu o relație de 11 ani, o căsnicie de șapte ani și o poveste condimentată cu numeroase momente amuzante, motivul pentru care voiau să participe nu i-a convins pe cei care selectează cuplurile înscrise.

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