Ema Oprișan radiază alături de Răzvan Popescu. Mesajul de dragoste publicat de acesta

Ema Oprișan radiază alături de Răzvan Popescu. Mesajul de dragoste publicat de acesta
Ema Oprișan, prima apariție cu noul iubit/Foto: TikTok
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Ema Oprișan pare să fi lăsat în urmă perioada dificilă din plan sentimental și să se bucure din nou de o relație. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a început să se afișeze tot mai des alături de noul ei partener, iar imaginile publicate în mediul online lasă să se înțeleagă că lucrurile dintre cei doi evoluează într-o direcție cât se poate de frumoasă.

După despărțirea de Răzvan Kovacs, alături de care a participat la celebrul show filmat în Thailanda, Ema Oprișan a preferat să își păstreze viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor. Perioada de după separare nu a fost una simplă pentru brunetă, mai ales că povestea cu fostul soț a trecut prin mai multe etape înainte ca cei doi să decidă să meargă definitiv pe drumuri separate.

Ema Oprișan radiază alături de Răzvan Popescu

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au devenit cunoscuți publicului în urma participării la „Insula Iubirii”. Cei doi au intrat în competiție ca un cuplu, însă experiența din Thailanda le-a pus serios relația la încercare. La finalul emisiunii, au ales să se întoarcă separat în România, dar ulterior au decis să mai dea o șansă relației lor.

Pentru o perioadă, cei doi au reușit să își reconstruiască viața de familie. Între timp, au devenit părinții unei fetițe, iar apariția copilului a reprezentat un moment important pentru amândoi. În cele din urmă, însă, problemele dintre ei au revenit, iar relația nu a mai putut fi salvată.

În urmă cu câteva luni, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au ajuns la concluzia că este mai bine să se despartă. Cei doi se află în prezent în proces de divorț, iar fiecare pare să își construiască o nouă etapă a vieții.

Situația s-a schimbat recent, când fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a început să apară alături de un alt bărbat. Noul partener al Emei poartă, la rândul său, numele Răzvan, însă este vorba despre o persoană diferită de fostul ei soț. Răzvan Popescu pare să fie bărbatul care a reușit să îi redea brunetei liniștea și bucuria de a iubi din nou.

Cei doi nu mai evită să își arate apropierea în mediul online. Răzvan Popescu publică fotografii în care apare alături de Ema, iar gesturile și ipostazele în care sunt surprinși transmit că între ei există o legătură puternică.

„Scris în stele, făcuți unul pentru celălalt 1:1”, a spus iubitul Emei Oprișan, pe Instagram.

NU RATA: Ema Oprișan iubește din nou, după divorțul de Răzvan Kovacs. Prima imagine cu bărbatul care i-a furat inima

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