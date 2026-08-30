Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea

Leo de la Roșiori se numără printre artiștii din noua generație care au ajuns să fie tot mai solicitați la evenimente private. Popularitatea de care se bucură în special în rândul publicului pasionat de muzică de petrecere se reflectă și în tarifele practicate pentru nunți. În 2026, cei care își doresc să îl aibă pe artist pe lista invitaților trebuie să pregătească un buget consistent, mai ales dacă își doresc un program mai lung.

Pentru un moment artistic de aproximativ 45 de minute, suma vehiculată pentru un astfel de eveniment se situează, de regulă, între 5.000 și 7.000 de euro. Tariful nu este însă unul fix și poate suferi modificări în funcție de mai multe elemente care țin de organizarea nunții. Ziua aleasă, perioada din an, orașul în care are loc petrecerea și componența echipei care îl însoțește pe artist pot influența considerabil costul final.

Un program de trei sferturi de oră reprezintă, în general, una dintre variantele preferate de mirii care vor să aducă un artist cunoscut la petrecere, fără să aloce un buget foarte mare pentru întreaga noapte. În schimb, pentru cei care vor ca Leo de la Roșiori să fie prezent o perioadă mai îndelungată și să asigure atmosfera pe parcursul unei părți importante din eveniment, prețul poate crește semnificativ.

Cât poate ajunge să coste un show pentru întreaga noapte

În cazul unui pachet extins, suma poate ajunge până la aproximativ 11.000 de euro. Diferența față de un program standard este justificată de durata prestației, dar și de necesarul logistic suplimentar. Un show care se întinde pe mai multe ore presupune o organizare diferită față de un moment artistic de 45 de minute.

Tariful poate fi influențat și de serviciile incluse în pachet. Dacă artistul vine împreună cu instrumentiști sau cu o formație completă, costurile pot fi mai mari. Același lucru este valabil atunci când pachetul presupune sonorizare proprie, lumini și echipamente tehnice necesare desfășurării spectacolului.

Pentru o nuntă la care mirii își doresc un show cât mai complex, prezența artistului nu înseamnă, așadar, doar plata momentului artistic. În calcul intră și logistica din spatele spectacolului, numărul persoanelor implicate și echipamentele necesare.

Perioada în care este organizat evenimentul reprezintă un alt factor important. Lunile mai–octombrie sunt considerate vârf de sezon pentru nunți, iar cererea pentru artiști este, în această perioadă, mult mai ridicată. În consecință, datele disponibile în weekend pot fi mai greu de rezervat, iar tarifele pot fi mai mari.

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