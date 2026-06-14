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Leo de la Roșiori a vrut să renunțe la muzică! Ce l-a făcut să se răzgândească: „Nu mai puteam”

De: roxana tudorescu 14/06/2026 | 07:50
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A anunțat că ia o pauză și și-a îngrijorat fanii, însă adevărul este cu totul altul. Leo de la Roşiori a mărturisit că a ajuns în momente în care a vrut să renunțe la carieră, după ani de muncă extenuantă și sacrificii. Acum, însă, pregătește pentru un nou proiect pe care îl va purta prin toată țara și trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa: urmează să devină tată pentru a șasea oară. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul artistul a recunoscut că și-ar dori să rămână la șase copilași și speră ca cel care este pe drum să fie băiat.

Leo de la Roșiori este unul dintre artiștii care au devenit foarte cunoscuți în ultimii ani în zona muzicii de petrecere, manele. A început să cânte de la vârste fragede și a fost influențat de mediul lăutăresc, muncind mult la evenimente private (nunți, botezuri, petreceri), unde a ajuns să cânte ore foarte lungi.

Adevărul din culisele unei lumi dificile

CANCAN.RO: Ai lăsat un anunț pe Instagram că o să iei o pauză. Ce s-a întâmplat?

Leo de la Roşiori: Am lăsat un mesaj pe Instagram și pe toate rețelele de socializare că o să am o mini-vacanță de o lună de zile, pentru că pregăteam un proiect nou, care este acum în desfășurare. Plec cu el în toată țara. A trebuit să mă odihnesc o lună de zile ca să pot face treaba asta. A fost un moment în care am zis: „Băi, nu mai pot, gata!”. Au fost foarte multe momente de genul acesta și momente în care chiar am renunțat. De ce? Pentru că nu mai aveam răbdare până să apară succesul. Eu munceam foarte mult, aveam o relație cu Dumnezeu, dar nu ca acum, și simțeam că lucrurile, oarecum, nu funcționează. Și am zis: „Ori mă ajuți să reușesc, ori renunț la treaba asta”, pentru că nu mai puteam. Credința în Dumnezeu înseamnă multă răbdare. Dacă mi-ar fi dat acum 6-7 ani ceea ce mi-a dat acum, nu aș fi știut să gestionez toată situația. După am înţeles asta.

Leo de la Roșiori, despre succes și realitatea din spatele scenei
„Nu este un mediu în care te poți înțelege cu toată lumea”

CANCAN.RO: Cum se îmbină acest succes cu viața de familie? Devii tătic din nou. Să fiţi fericiţi!

Leo de la Roşiori: Da. Mulțumesc! Este al șaselea copil.

CANCAN.RO: Cum te împarți între șase copilași, soție și scenă?

Leo de la Roşiori: Pe mine m-au ajutat extrem de mult copilașii și familia mea, pentru că acasă rămân ancorat în lumea lor. Faptul că stau și mă joc cu ei îmi aduce o mare putere de creație. Am o soție care se descurcă în toate. Mulțumesc lui Dumnezeu că o am alături de mine. Eu nu sunt bun de nimic acasă. Stau cu ei și atât. În rest, nu fac nimic. Am și momente când vin acasă și nu am timp sau chef de nimic. Sunt Fecioară și am momente când vreau să stau singur, cu o pereche de căști. Am și zile în care sunt puțin nesuferit, ca să zic așa.

CANCAN.RO: Mai faceți alți copilași?

Leo de la Roşiori: Nu știu dacă vom mai face, dar eu cred că este suficient. Sunt trei fetițe și acum nu știm ce va fi, dar dacă este băiat, ar fi trei la trei.

Leo are o familie numeroasă și pune mare accent pe viața de tată
„Îmi dorec încă un băiat”

CANCAN.RO: Tu ce îți dorești?

Leo de la Roşiori: Sincer să fiu, un băiat.

„Nu este un mediu în care educația primează”

CANCAN.RO: Putem spune că ai cântat până la epuizare?

Leo de la Roşiori: Da. Am cântat foarte mult și, mai mult decât atât, perioada de dinainte să reușesc a fost foarte grea pentru mine. Munceam extrem de mult. Imaginează-ți că mergeam la nunți și cântam de la ora 13:00 până la 4:00 dimineața, zile întregi. Nu aș mai putea repeta acest lucru, pentru că m-aș îmbolnăvi și aș cădea din picioare. Am familie, am copii. Cu siguranță, atunci când voi relua evenimentele, voi fi mult mai atent la modul în care le accept și la condițiile în care lucrez. Mai ales că activez într-o lume care nu este deloc ușoară. Lumea noastră nu este atât de simplă, pentru că nu este un mediu în care te poți înțelege cu toată lumea, un mediu în care educația primează. De acolo pleacă totul. În momentul în care ești educat, îţi merge bibilica altfel, cum zic eu. Dar atunci când nu ai cu cine să vorbești, ce să mai faci?

CANCAN.RO: Este o junglă lumea asta a voastră?

Leo de la Roşiori:  Este mult spus, dar mă rog lui Dumnezeu ca generația care vine să aducă schimbări importante și la noi. Generația veche nu a fost așa. Vorbesc despre lume, în general.

NU RATA: LEO DE LA ROȘIORI I-A FĂCUT TOATE POFTELE SOȚIEI LA MALL. DUPĂ „URAGANUL” MANUELA S-A AȘTERNUT LINIȘTEA ÎN FAMILIE

CITEŞTE ŞI: CUM L-AU SCUZAT ORGANIZATORII PE JADOR, DUPĂ CE A STRICAT O NUNTĂ ÎN OLANDA. ARTISTULUI NU I-A PĂSAT ȘI A PUBLICAT UN RĂSPUNS BIZAR!

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