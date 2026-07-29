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Celebrul DJ francez Kavinsky, autorul hitului „Nightcall” din filmul „Drive”, a murit

De: Daniel Matei 29/07/2026 | 16:46
Celebrul DJ francez Kavinsky, autorul hitului „Nightcall” din filmul „Drive”, a murit
Sursa foto: Profimedia
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DJ-ul și producătorul francez Kavinsky, cunoscut la nivel mondial pentru piesa „Nightcall”, devenită celebră datorită filmului „Drive” cu Ryan Gosling, a fost găsit mort în locuința sa din Paris. Artistul avea 50 de ani.

DJ-ul Kavinsky a murit

Potrivit The Guardian, Kavinsky, pe numele său real Vincent Belorgey, a fost găsit fără viață marți seară în apartamentul său din capitala Franței. Parchetul din Paris a anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea cauzei decesului. Primele verificări efectuate la fața locului nu au indicat existența unor circumstanțe suspecte.

Kavinsky a devenit celebru în întreaga lume în 2010, odată cu lansarea piesei „Nightcall”, inclusă ulterior pe coloana sonoră a filmului Drive (2011), în care rolul principal a fost interpretat de Ryan Gosling. Melodia este considerată una dintre cele mai reprezentative creații ale curentului synthwave și i-a adus artistului recunoaștere internațională.

Kavinsky a fost omagiat de Emmanuel Macron

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a numărat printre cei care i-au adus un omagiu, spunând că artistul va rămâne pentru totdeauna «un motiv de mândrie pentru Franța».

De asemenea, ministrul francez al Culturii a elogiat contribuția lui Kavinsky la muzica electronică și influența pe care a avut-o asupra unei întregi generații de artiști.

În ultimii ani, popularitatea lui Kavinsky a cunoscut un nou val de succes după ce a interpretat „Nightcall” la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, alături de cântăreața belgiană Angèle. Momentul a fost urmărit de milioane de oameni din întreaga lume.

S-a născut la Paris, în 1975, iar cariera muzicală a lui Vincent Belorgey a început să se afirme la mijlocul anilor 2000. Debutul său, „Testarossa Autodrive”, o piesă electro cu un stil energic, s-a integrat perfect în curentul muzical „blog house”, din care făceau parte și alți artiști francezi precum Justice și SebastiAn. Ulterior, Kavinsky a semnat cu casa de discuri Record Makers, alături de care a lansat cinci EP-uri și două albume de studio.

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