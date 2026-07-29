TEST IQ | Ce număr lipsește în cercul verde?

CANCAN ți-a pregătit un nou test IQ care îți pune la încercare atenția, logica și viteza de reacție. La prima vedere pare un exercițiu banal, însă foarte puțini reușesc să descopere răspunsul corect fără să se blocheze. Misiunea ta este simplă: privește cu atenție cercurile și află ce număr lipsește din cercul verde. Crezi că poți rezolva provocarea în doar 12 secunde?

Testele de logică au devenit extrem de populare pe internet, iar motivul este simplu: îți antrenează mintea și îți dezvoltă capacitatea de a observa detalii pe care alții le trec cu vederea. De această dată, provocarea este inspirată de celebrele cercuri olimpice și ascunde o regulă matematică pe care trebuie să o descoperi.

Un nou test IQ

Nu te lăsa păcălit de aspectul aparent simplu al exercițiului. Secretul nu stă în calcule complicate, ci în identificarea tiparului care se repetă în fiecare cerc. Dacă reușești să îl observi rapid, răspunsul va veni aproape instantaneu.

Pornește cronometrul și încearcă să găsești numărul lipsă înainte ca cele 12 secunde să expire. Mulți renunță după primele încercări, însă cei care rezolvă testul într-un timp atât de scurt demonstrează o gândire logică bine dezvoltată și un spirit de observație excelent.

Dacă încă nu ai descoperit soluția, nu te grăbi să citești explicația. Mai acordă-ți câteva secunde și privește din nou fiecare cerc. Uneori, răspunsul este chiar în fața ochilor.

Care este răspunsul corect?

Dacă analizăm fiecare cerc, observăm că toate respectă aceeași regulă: suma numerelor din interior este întotdeauna 30. Astfel:

13 + 17 = 30

17 + 7 + 6 = 30

7 + 12 + 11 = 30

25 + 5 = 30

Prin urmare, și ultimul cerc trebuie să respecte aceeași regulă:

11 + 5 + ? = 30

Rezultă:

16 + ? = 30

? = 30 − 16

? = 14

Verificarea confirmă răspunsul:

11 + 5 + 14 = 30.

Așadar, numărul care lipsește din cercul verde este 14.

Ai reușit să îl găsești în mai puțin de 12 secunde? Dacă da, înseamnă că ai un spirit de observație foarte bun și o minte antrenată pentru astfel de provocări.

IQ-ul reprezintă un coeficient de inteligență destinat să evalueze și să delimiteze abilitățile și potențialul intelectual al unei persoane. Scorurile IQ sunt distribuite astfel:

sub 70: sub medie cu posibile dificultăți de învățare

70-89 – sub medie 90-109 – medie

110-109 – peste medie

120-129 – inteligență superioară peste

130 – inteligență foarte ridicată sau ”geniu”

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