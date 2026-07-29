Cine este iubitul pe care Sore îl ține ascuns de 3 ani. Tânărul antreprenor a avut în trecut o relație cu „rivala” Anamariei Prodan.

Misterul din jurul partenerului lui Sore s-a elucidat! În anul 2024, CANCAN.RO a publicat, în exclusivitate, imagini cu artista și cu bărbatul care îi este alături de aproape trei ani. Deși cântăreața a ales să își țină relația departe de ochii publicului, am aflat cine este, cu ce se ocupă și ce trecut sentimental are iubitul vedetei. Este un antreprenor discret, cu afaceri de success, iar dincolo de imaginea sa rezervată, am aflat că înainte a trăit o relație care s-a încheiat într-un mod dureros. Vezi mai jos toate detaliile!

În urmă cu ceva timp, CANCAN.RO vă prezenta, în premieră, primele imagini cu Sore și bărbatul care o face fericită. Cei doi au fost surprinși împreună într-o ipostază relaxată, confirmând astfel că artista trăiește o nouă poveste de dragoste, pe care a ales să o țină departe de ochii curioșilor. La acel moment, identitatea partenerului ei a rămas un mister, iar Sore nu a oferit niciun detaliu despre bărbatul care i-a cucerit inima. (VEZI AICI). La doi ani de la apariția acestor imagini, CANCAN.RO a aflat cine este, de fapt, domnul care îi este alături vedetei. Potrivit informațiilor obținute, bărbatul care a impresionat-o pe Sore se numește Andrei Cristian Popescu. Departe de lumea mondenă și lumina reflectoarelor, acesta și-a constuit o carieră în mediul de afaceri, fiind deținătorul unei francize a unei celebre companii de telecomunicații.

Ce trecut amoros are iubitul lui Sore

Relația dintre Sore și Andrei ar dura de aproximativ trei ani, însă cei doi au ales să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului. De-a lungul timpului, artista a publicat doar ocazional imagini în care apare alături de partenerul său, având grijă să nu îi dezvăluie identitatea sau chipul. Astfel, până în prezent, numele acestuia a rămas un adevărat mister.

Sursele CANCAN.RO au mărturisit că, înainte de relația cu artista, Andrei a avut o poveste de dragoste, de lungă durată cu Luana Rednic, fiica cea mica a antrenorului Mircea Rednic. Potrivit acelorași surse, despărțirea a fost una dificilă, iar Luana și-ar fi dorit o împăcare. Mai mult, aceasta ar fi încercat, în repetate rânduri, să reia legătura cu fostul partener, în speranța că situația se va schimba.

Dincolo de afacerile sale, și familia lui Andrei este cunoscută în mediul antrepenorial. Părinții acestuia dețin un magazin cu produse naturiste în Capitală, chiar în Centrul Vechi.

După ce ani la rând și-a ținut relația departe de ochii publicului, identitatea bărbatului care îi este alături lui Sore nu mai este un secret. Rămâne însă de văzut dacă artista va alege, în cele din urmă, să vorbească public despre povestea de dragoste pe care o trăiește de atâția ani.

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