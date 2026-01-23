Acasă » Știri » Cum arată noua casă a lui Sore. Vedeta a reușit performanța de a amenaja totul în 2 săptămâni

De: Andreea Stăncescu 23/01/2026 | 06:40
Cum arată casa lui Sore / Sursa foto: Facebook
Recent, Sore și fiica ei, Erin, s-au mutat într-o locuință nouă, fiind un vis pe care și l-au dorit de mult. Amenajarea spațiului a durat doar două săptămâni, iar artista a publicat primele imagini cu interiorul, mărturisind că se simte ca într-o vacanță chiar în propriul cămin.

Cântăreața a trecut printr-o schimbare majoră când a decis să se mute într-o nouă locuință alături de fiica sa, Erin. Vedeta a optat pentru un design minimalist, în care albul predomină armonios, completat de accente de maro, creând astfel o atmosferă relaxantă și primitoare.

Sore a explicat că decizia de a se muta a fost spontană, iar colaborarea cu echipa care s-a ocupat de mobilier a fost extrem de rapidă și eficientă. În doar două săptămâni a fost gata amenajarea întregului apartament și cântăreața și fiica ei s-au putut muta.

„Am vrut să fie totul gata în două săptămâni și toți cei cu care am lucrat au fost fantastici. Mă simt acasă și totodată în vacanță, design-ul transmite o relaxare totală”, a scris Sore pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

În plan personal, Sore a trecut prin schimbări importante în ultimii ani. În urmă cu doi ani, ea anunța despărțirea de Mircea Julean, după o relație de opt ani. În prezent, ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste pe aproape un an.

„Pot să spun că sunt fericită, că mi-am găsit echilibrul, liniștea, mă simt în familie. De aici încolo doar liniște și armonie îmi doresc. I-am făcut cunoștință fiicei mele cu iubitul meu, se înțeleg foarte bine.

