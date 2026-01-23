Cum arată noua casă a lui Sore. Vedeta a reușit performanța de a amenaja totul în 2 săptămâni

Recent, Sore și fiica ei, Erin, s-au mutat într-o locuință nouă, fiind un vis pe care și l-au dorit de mult. Amenajarea spațiului a durat doar două săptămâni, iar artista a publicat primele imagini cu interiorul, mărturisind că se simte ca într-o vacanță chiar în propriul cămin.

Cântăreața a trecut printr-o schimbare majoră când a decis să se mute într-o nouă locuință alături de fiica sa, Erin. Vedeta a optat pentru un design minimalist, în care albul predomină armonios, completat de accente de maro, creând astfel o atmosferă relaxantă și primitoare.

Sore a explicat că decizia de a se muta a fost spontană, iar colaborarea cu echipa care s-a ocupat de mobilier a fost extrem de rapidă și eficientă. În doar două săptămâni a fost gata amenajarea întregului apartament și cântăreața și fiica ei s-au putut muta.

„Am vrut să fie totul gata în două săptămâni și toți cei cu care am lucrat au fost fantastici. Mă simt acasă și totodată în vacanță, design-ul transmite o relaxare totală”, a scris Sore pe rețelele de socializare.

În plan personal, Sore a trecut prin schimbări importante în ultimii ani. În urmă cu doi ani, ea anunța despărțirea de Mircea Julean, după o relație de opt ani. În prezent, ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste pe aproape un an.

„Pot să spun că sunt fericită, că mi-am găsit echilibrul, liniștea, mă simt în familie. De aici încolo doar liniște și armonie îmi doresc. I-am făcut cunoștință fiicei mele cu iubitul meu, se înțeleg foarte bine.

Mi se pare minunat și sunt recunoscătoare și norocoasă că am parte de armonie și lejeritate, de fapt. Nu are copii, dar are un instinct patern dezvoltat. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, vrem să luăm totul cu pași mici, dar siguri. Suntem de un an împreună”, a povestit Sore.

