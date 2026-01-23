Tatăl lui Alin nu va fi prezentat la înmormântare? De ce se află bărbatul în spatele gratiilor

Comuna Cenei, județul Timiș, se află sub șoc după descoperirea trupului neînsuflețit al unui adolescent de 15 ani, dispărut de la domiciliu pe 20 ianuarie. Ancheta preliminară a scos la iveală detalii tulburătoare despre circumstanțele dispariției și despre mediul familial în care trăia tânărul. Autoritățile locale continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările crimei, care pare să implice doi adolescenți de 13 și 15 ani.Trupul băiatului a fost descoperit îngropat în curtea locuinței unuia dintre suspecți.

Viorel Berinde este cercetat pentru mai multe infracțiuni financiare și informatice, inclusiv furt de card bancar și operațiuni frauduloase, comise asupra fostei sale soții. Potrivit dosarului, în vara anului 2023, Berinde ar fi sustras cardul fostei soții și ar fi determinat o altă persoană să efectueze retrageri de numerar în valoare totală de aproximativ 5.000 de lei. Această acțiune a constituit acces ilegal la sistemele informatice ale băncilor implicate și operațiuni financiare frauduloase.

Tatăl lui Alin nu va fi prezentat la înmormântare?

Probele care au stat la baza urmăririi penale împotriva tatălui lui Alin includ plângerea fostei soții, declarațiile martorilor, înregistrări video de la bancomate, extrase de convorbiri telefonice și date informatice recuperate în cadrul unor percheziții asupra telefonului mobil al inculpatului. Conform evaluării instanței, administrarea acestor probe s-a realizat cu respectarea prevederilor legale, fără a exista motive de nulitate absolută care să afecteze procedura.

Judecătorul de cameră preliminară a constatat că procedura a fost respectată în toate etapele și că nu există încălcări în modul de administrare a probelor sau în efectuarea actelor de urmărire penală. În această situație, instanța a decis începerea judecății împotriva lui Viorel Berinde, care a formulat contestație, următorul termen fiind stabilit pentru 17 februarie 2026.

Primarul comunei a menționat că tatăl adolescentului nu va fi prezent la înmormântare, având în vedere că se află deja în închisoare pentru fapte de violență. Investigațiile continuă pentru a clarifica toate aspectele cazului și pentru a stabili cu exactitate cine se face vinovat de decesul băiatului și care au fost circumstanțele care au condus la tragedie.

