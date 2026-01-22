Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este panicată

Crima produsă în comuna Cenei, județul Timiș, a cutremurat întreaga țară. Alin, un băiat de numai 15 ani, și-a pierdut viața în mod tragic, fiind ucis de doi prieteni. Evenimentul a generat un val de teamă în rândul localnicilor, iar părinții sunt tot mai îngrijorați pentru siguranța copiilor.

Adolescentul de 15 ani a fost omorât de doi minori: unul de aceeași vârstă cu victima și un altul de 13 ani, care, conform legii, nu poate fi tras la răspundere penală. Din acest motiv, cel mai mic dintre ei a fost eliberat, iar instituția de învățământ nu are cadrul legal necesar pentru a-i interzice accesul la cursuri. Situația a creat o stare de tensiune în comunitate, unde elevii refuză să mai participe la ore și părinții sunt în alertă.

Clipe de groază în școala din Cenei, județul Timiș

Primarul comunei Cenei, Sîrgean Tanasin, a declarat că întreaga localitate se află încă în stare de șoc și că se fac demersuri urgente pentru protejarea copiilor. Acesta a subliniat faptul că eliberarea minorului de 13 ani a amplificat temerile, întrucât elevii și părinții se simt nesiguri.

Poliția a intensificat patrulele în zonă, iar în apropierea școlii va fi prezentă permanent o mașină de poliție. Totodată, a fost constituit un comitet de siguranță, urmând să fie implicate și instituții precum Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și structurile de siguranță școlară.

Edilul a mai menționat că directoarea școlii este extrem de îngrijorată, deoarece nu dispune de un temei legal pentru a-l împiedica pe minor să revină la cursuri, în ciuda stării de panică.

„Noi suntem încă în stare de șoc toată lumea și încercăm să luăm acum nişte măsuri, deoarece celui mic (n.red. – cel de 13 ani, care nu răspunde penal) i-au dat drumul și nu știm ce să facem acum. Copiii nu vor să meargă la școală, părinţii sunt panicați și trebuie să-l scoatem cumva din comunitate. Acum am organizat un comitet de siguranță și trebuie să vină și o echipă de la DGSPC, Siguranța școlară, de la poliție, să vedem ce facem, pentru că noi trebuie să intrăm în normalitate cu copiii, să vină la școală, părinţilor să nu le mai fie frică să își ducă la școală copiii. Directoarea e panicată de faptul că elevul poate să vină la școală, ea n-are niciun temei legal să îl scoată afară. (…) Avem echipaje care patrulează prin comună și va sta în permanenţă o mașină de poliţie la școală, să supravegheze toată zona aceea”, a declarat primarul comunei Cenei, Sîrgean Tanasin.

În plus, primarul a declarat că se ia în considerare și depunerea unei plângeri penale împotriva mamei copilului de 13 ani, pentru lipsa de supraveghere. Totodată, consideră că Direcția de Protecție a Copilului ar trebui să se autosesizeze și să monitorizeze cazul, având în vedere gravitatea situației.

„Noi am luat în calcul să facem o plângere penală împotriva mamei pentru că nu a avut grijă de el și nu i-a acordat supraveghere”, a precizat edilul din Cenei.

