Acasă » Știri » Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este panicată

Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este panicată

De: Andreea Stăncescu 22/01/2026 | 16:40
Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este panicată
Sursa foto: Politia română / Pexels

Crima produsă în comuna Cenei, județul Timiș, a cutremurat întreaga țară. Alin, un băiat de numai 15 ani, și-a pierdut viața în mod tragic, fiind ucis de doi prieteni. Evenimentul a generat un val de teamă în rândul localnicilor, iar părinții sunt tot mai îngrijorați pentru siguranța copiilor.

Adolescentul de 15 ani a fost omorât de doi minori: unul de aceeași vârstă cu victima și un altul de 13 ani, care, conform legii, nu poate fi tras la răspundere penală. Din acest motiv, cel mai mic dintre ei a fost eliberat, iar instituția de învățământ nu are cadrul legal necesar pentru a-i interzice accesul la cursuri. Situația a creat o stare de tensiune în comunitate, unde elevii refuză să mai participe la ore și părinții sunt în alertă.

Clipe de groază în școala din Cenei, județul Timiș

Primarul comunei Cenei, Sîrgean Tanasin, a declarat că întreaga localitate se află încă în stare de șoc și că se fac demersuri urgente pentru protejarea copiilor. Acesta a subliniat faptul că eliberarea minorului de 13 ani a amplificat temerile, întrucât elevii și părinții se simt nesiguri.

Poliția a intensificat patrulele în zonă, iar în apropierea școlii va fi prezentă permanent o mașină de poliție. Totodată, a fost constituit un comitet de siguranță, urmând să fie implicate și instituții precum Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și structurile de siguranță școlară.

Edilul a mai menționat că directoarea școlii este extrem de îngrijorată, deoarece nu dispune de un temei legal pentru a-l împiedica pe minor să revină la cursuri, în ciuda stării de panică.

„Noi suntem încă în stare de șoc toată lumea și încercăm să luăm acum nişte măsuri, deoarece celui mic (n.red. – cel de 13 ani, care nu răspunde penal) i-au dat drumul și nu știm ce să facem acum. Copiii nu vor să meargă la școală, părinţii sunt panicați și trebuie să-l scoatem cumva din comunitate. Acum am organizat un comitet de siguranță și trebuie să vină și o echipă de la DGSPC, Siguranța școlară, de la poliție, să vedem ce facem, pentru că noi trebuie să intrăm în normalitate cu copiii, să vină la școală, părinţilor să nu le mai fie frică să își ducă la școală copiii. Directoarea e panicată de faptul că elevul poate să vină la școală, ea n-are niciun temei legal să îl scoată afară. (…) Avem echipaje care patrulează prin comună și va sta în permanenţă o mașină de poliţie la școală, să supravegheze toată zona aceea”, a declarat primarul comunei Cenei, Sîrgean Tanasin.

Sursa foto: Poliția Română

În plus, primarul a declarat că se ia în considerare și depunerea unei plângeri penale împotriva mamei copilului de 13 ani, pentru lipsa de supraveghere. Totodată, consideră că Direcția de Protecție a Copilului ar trebui să se autosesizeze și să monitorizeze cazul, având în vedere gravitatea situației.

„Noi am luat în calcul să facem o plângere penală împotriva mamei pentru că nu a avut grijă de el și nu i-a acordat supraveghere”, a precizat edilul din Cenei.

CITEȘTE ȘI: Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase

Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat să înceapă un curs cu mine, dar, din păcate, nu a mai ajuns”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”
Știri
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”
Unchiul lui Alin, adolescentul ucis în Cenei, a vorbit cu criminalul din Timiș: „Cred că are discernământ. Am înțeles că de o lună e planificată toată treaba asta”
Știri
Unchiul lui Alin, adolescentul ucis în Cenei, a vorbit cu criminalul din Timiș: „Cred că are discernământ. Am…
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
Gandul.ro
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15 ani și cum au executat-o. Poliția a organizat patrule pentru a-l proteja pe minorul de 13 ani de furia localnicilor
Adevarul
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
Gandul.ro
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine!
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine!
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la ...
„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”
Nominalizările la Premiile Oscar 2026. Cine sunt actorii favoriți să plece acasă cu râvnita statuetă
Nominalizările la Premiile Oscar 2026. Cine sunt actorii favoriți să plece acasă cu râvnita statuetă
Unchiul lui Alin, adolescentul ucis în Cenei, a vorbit cu criminalul din Timiș: „Cred că are discernământ. ...
Unchiul lui Alin, adolescentul ucis în Cenei, a vorbit cu criminalul din Timiș: „Cred că are discernământ. Am înțeles că de o lună e planificată toată treaba asta”
Marina Almășan, îndrăgostită lulea de Sorin Mărcuș: „Destinul a făcut să ne unim singurătățile”
Marina Almășan, îndrăgostită lulea de Sorin Mărcuș: „Destinul a făcut să ne unim singurătățile”
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 ianuarie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 23 ianuarie, de la ora 15.00
Vezi toate știrile
×