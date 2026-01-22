Acasă » Știri » Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase

De: David Ioan 22/01/2026 | 16:06
Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin fost ucis la doar 15 ani. Foto: social media/freepik

Un adolescent de 15 ani din Cenei, elev în clasa a VIII-a, a dispărut luni seară, iar la scurt timp autoritățile au confirmat că băiatul a fost găsit fără viață.

Tragedia a zguduit întreaga comunitate, iar cazul s-a răspândit rapid în toată țara, pe măsură ce anchetatorii au început să contureze circumstanțele morții sale.

Primele declarații ale părinţilor criminalului după uciderea lui Alin

Primele informații arată că Alin ar fi fost ucis chiar de prietenii săi, toți minori. În momentul în care au fost aduși la audieri, cel mai mic dintre ei, un băiat de 13 ani, ar fi recunoscut primul fapta, după ce le-ar fi povestit rudelor ce s-a întâmplat.

Potrivit anchetatorilor, acesta nu poate fi supus unei expertize psihiatrice și nici cercetat penal, deoarece nu a împlinit vârsta legală de 14 ani.

Ceilalți adolescenți implicați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ancheta continuă pentru a reconstitui pas cu pas desfășurarea evenimentelor. Motivul faptei ar fi fost legat de gelozia și resentimentele pe care agresorii le-ar fi avut față de situația materială mai bună a lui Alin.

Ultimele imagini cu Alin în viaţă

În seara tragediei, minorii i-ar fi luat trotineta electrică și ulterior ATV-ul, înainte ca situația să degenereze într-un act de o violență extremă. Ulterior, trupul băiatului a fost ascuns la o distanță mică de locuința unuia dintre agresori.

Adolescentul de 13 ani ar fi declarat că a acționat de unul singur și că nu dorește să ofere detalii suplimentare. În schimb, părinții celorlalți minori implicați au reacționat cu șoc și regret.

Mama unuia dintre băieți a transmis un mesaj familiei victimei:

„Normal că ne pare rău! Sincere condoleanţe. Îmi pare foarte rău, au fost foarte buni prieteni!”

Tatăl vitreg al altui adolescent a fost la rândul său copleșit de situație:

„E jenant, e tragic, nu știu, nu pot să vă dau niciun detaliu.”

Vecinii rup tăcerea

Totodată, întreaga comunitate din Cenei este profund tulburată. Vecinii spun că nu și-ar fi imaginat vreodată că minorii ar fi capabili de un asemenea gest. Mai mult, unii dintre ei iau în calcul posibilitatea consumului de substanţe interzise.

 „Nu am crezut că poate să-l ducă mintea la asta. Eu am spus că de la droguri. Sunt alţii la 10 ani deja drogaţi”, declară un localnic.

O altă mamă, al cărei copil a fost coleg de clasă cu agresorii, a mărturisit că întreaga școală este în stare de șoc:

„A fost coleg cu băiatul meu. Suntem şocaţi. Erau în aceeaşi clasă. La aşa ceva nu ne-am fi aşteptat.”

