Ce dramă a trăit Alin din Cenei, înainte să fie ucis de prietenii lui. Primarul spune adevărul despre crima care a cutremurat comuna din Timiș

De: Denisa Iordache 21/01/2026 | 19:59
Tragedie în Timiș! Alin Mario Berinde, un adolescent în vârstă de 15 ani, a fost găsit îngropat într-o curte din comuna Cenei. După această descoperire macabră, au ieșit la iveală detalii cutremurătoare despre drama pe care băiatul o trăia. Toate detaliile în articol.

Alin Mario Berinde a trăit o adevărată dramă înainte de a se stinge. Copilul în vârstă de doar 15 ani a avut o viață grea, iar aceste detalii au ieșit la iveală după descoperirea macabră.

Primarul comunei în care adolescentul locuia a făcut dezvăluiri dureroase despre viața adolescentului. Copilul de 15 ani a fost îngrijit doar de mama lui în ultima perioadă din viață, asta pentru că tatăl său se afla în spatele gratiilor.

”La victimă, mama lucrează, tata e închis pentru mai multe probleme pe care le-a făcut el pe aici. Iar ceilalți… nu s-au ocupat părinții de ei. La cine s-a îngropat în grădină, e o familie problematică. Plus celălalt, numai probleme au făcut. Se știe că s-ar fi drogat, așa se aude”, a declarat primarul comunei Cenei, Tanasin Sîrgean.

Familia lui Alin este greu încercată de soartă în aceste momente. În timp ce tatăl său se află în închisoare, mama a primit cea mai dură veste: copilul ei nu se mai întoarce acasă. Alin Mario Berinde a fost ucis cu sânge rece. Înainte de descoperirea terifiantă, mama îl dăduse dispărut pe copil, din cauză că nu mai venise acasă. Alin s-a stins din viață înainte ca tatăl lui să iasă din închisoare.

Conform spuselor primarului, Alin ar fi fost omorât de prietenii lui printr-o lovitură de topor.

”Se pare că l-au omorât prietenii lui. I-ar fi dat cu toporul în cap.(…) Unul nu mai era la școală, că a rămas repetent vreo trei ani și nu mai avea voie. Și unul era clasa a cincea, a șasea”, a declarat primarul.

