Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: „L-am văzut albastru și l-am întors”

De: Alina Drăgan 20/01/2026 | 11:43
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe /Foto: Facebook

Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de numai 34 de ani. Acesta a murit sub ochii fiului său, care îi acuză acum pe medici de neglijență. Bărbatul s-a simți rău, a ajuns la spital, însă cadrele medicale l-au ignorat pentru ore bune. Fiul bărbatului face acum acuzații grave.

Un bărbat de 34 de ani a murit sub ochii fiului său după ce a mers la spital cu dureri groaznice. Acesta a susținut în fața cadrelor medicale care l-au consultat că are un atac de cord, însă a fost ignorat. După 7 ore de așteptat pe holurile spitalului, bărbatul s-a stins din viață.

În vârstă de 34 de ani, Thomas „Tomboy” Casey a murit după ce a așteptat 7 ore pe holurile unui spital britanic. Acesta a ajuns la unitatea medicală după ce a început să se simtă rău și acuza durei. Le-ar fi spus cadrelor medicale că probabil are un atac de cord, știind că suferă de afecțiuni cardiace.

Însă, asistentele l-au contrazis și ignorat și i-au administrat un banal paracetamol. Din păcate, la o oră după ce a fost trimis acasă, Thomas Casey a murit. Acum, fiul acestuia acuză cadrele medicale de neglijență.

„Tatăl meu a ajuns la Urgențe și i‑am spus asistentei de la triaj că avea o problemă cardiovasculară, iar ea i‑a luat tensiunea şi i-a făcut o verificare. Mi‑a spus că nu este o problemă cardiacă, dar clar era, pentru că atunci când eram în spital, una dintre asistentele care îl trata pe tatăl meu în timpul resuscitării mi‑a spus că era vorba de o problemă la o arteră a inimii.

Dar eram complet șocat pentru că tatăl meu a murit în fața mea. A fost o problemă cardiovasculară și eu știam asta, el avea un atac de cord. A stat acolo două ore și știi ce i‑au dat? Doar paracetamol și un vas de urină și i‑au spus să urineze în el. Când era întins pe podea și îi frecam spatele, l‑am văzut albastru și l‑am întors. Nu o voi uita niciodată”, a declarat fiul bărbatului, potrivit The Sun.

Familia lui Thomas Casey este acum îngenunchiată de durere. Fiul bărbatului spune că nu le va uita și nici ierta niciodată pe cadrele medicale care i-au ucis tatăl.

„Avea doar 34 de ani. Sângele îmi fierbe, furia pe care o simt acum este de nedescris, iar golul pe care l‑a lăsat în familia noastră nu va fi niciodată umplut. Medicii mi‑au ucis tatăl și nu voi uita niciodată”, a mai spus el.

