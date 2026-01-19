El este Dănuț, tânărul de 25 de ani mort în accidentul cumplit din Arad. În același loc și-a găsit sfârșitul și mama lui, în urmă cu 4 ani

Tragedie fără margini în Arad! Dănuț, un tânăr în vârstă de doar 25 de ani, s-a stins din viață într-un mod cumplit, chiar în același loc și mod în care mama lui a murit în urmă cu 4 ani. Toate detaliile în articol.

Totul s-a petrecut în dimineața zilei de duminică, 18 ianuarie 2026. Tânărul a fost implicat într-un accident rutier grav pe drumul dintre localitățile Horia și Șiria. Alte 3 autoturisme au fost implicate și au existat mai mulți răniți. Familia și apropiații sunt șocați și îndurerați mai ales după modul în care tânărul și-a găsit sfârșitul, exact la fel ca mama lui.

Tragedie în Arad. Dănuț a murit în același loc unde s-a stins mama lui

În accidentul rutier au fost implicate 4 autoturisme, iar 6 persoane s-au ales cu răni în urma coliziunii puternice și 2 au rămas prinse între fiare. Din păcate, medicii ajunși de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru Dănuț și au constatat decesul.

Una dintre victime a fost transportată la spital, iar restul persoanelor ar fi refuzat asistența medicală.

După tragedie a ieșit la iveală o informație cutremurătoare. Mama lui Dănuț, fostă asistentă medicală, a murit în urmă cu 4 ani într-un accident rutier care s-a petrecut în aceeași zonă unde tânărul și-a găsit sfârșitul. Familia și apropiații sunt în șoc.

„Nu pot să cred. Drum lin către ceruri, Dănuț Dobre. Copil bun, aceeași soartă ca și mama ta, la 4 ani diferență. Ai plecat prea devreme dintre noi Dănuț Dobre, ești cu mama ta acum.”, au fost câteva dintre mesajele lăsate de apropiați pe rețelele de socializare.

