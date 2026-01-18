Acasă » Știri » Tragedie la Spitalul din Constanța! Un copil de 2 ani a decedat, iar o fetiță de 6 se află în moarte cerebrală

De: Anca Chihaie 18/01/2026 | 15:25
Spitalul/ Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simones

Un copil în vârstă de doi ani și jumătate, care fusese supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul Județean din Constanța, a decedat recent la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, după ce starea sa s-a deteriorat progresiv în urma operației. Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul părinților, mai ales în contextul în care acesta nu a fost primul caz grav semnalat la aceeași unitate spitalicească în ultimele săptămâni.

Copilul fusese operat pentru volvulus intestinal, o afecțiune gravă care necesită intervenție promptă pentru a preveni complicații severe. În urma operației, starea micuțului s-a înrăutățit rapid, fiind diagnosticat cu septicemie și disfuncții multiple ale organelor. Potrivit documentelor medicale consultate ulterior, au existat întârzieri semnificative în monitorizarea postoperatorie și în acordarea tratamentului corespunzător pentru complicațiile apărute.

Recent, două cazuri grave au fost semnalate la Spitalul din Constanța, ambele implicând copii care au intrat în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale. În cazul unuia dintre ei, un băiețel de doi ani și jumătate, complicațiile postoperatorii au dus la deces, în timp ce cealaltă pacientă, o fetiță de șase ani, rămâne în stare de moarte cerebrală după ce a fost operată pentru apendicită.

Conform analizei medicale a cazului, copilul nu a beneficiat de consult neurochirurgical în primele trei zile după operație, perioadă critică în care evoluția sa putea fi monitorizată mai atent. De asemenea, se constată că supravegherea directă a pacientului a fost insuficientă, iar prezența fizică a medicului de gardă pe secția de terapie intensivă nu a fost asigurată, comunicarea fiind realizată prin intermediul mesajelor electronice. Această lipsă de supraveghere fizică a fost considerată un factor semnificativ care a contribuit la agravarea stării copilului.

”Cu profundă durere vă aducem la cunoştinţă că Denis, băieţelul de doar 2 ani şi jumătate, aflat în moarte cerebrală, s-a stins din viaţă în cursul nopţii trecute”, a transmis Ghiulfer-Aisun Ismail.

Un alt aspect critic al cazului a fost perioada lungă de timp scursă între internare și momentul intervenției chirurgicale. Copilul a ajuns în Unitatea de Primire Urgențe (UPU) și a fost supus operației abia după aproximativ nouă ore. În această perioadă, evaluarea stării sale s-a concentrat pe simptome secundare, iar investigațiile imagistice precum tomografia computerizată, care ar fi putut evidenția rapid leziunile interne, nu au fost efectuate imediat. Această întârziere a fost considerată un factor major în evoluția negativă a pacientului.

