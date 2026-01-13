Primele informații din ancheta morții lui Alain Orsoni, fostul președinte al lui Adi Mutu. Ce au aflat polițiștii despre criminal

Sfârșit tragic pentru Alain Orsoni, fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu. Cel care a condus clubul corsican din 2008 până în vara anului trecut a fost împușcat mortal în cadrul înmormântării mamei sale. Ce se știe până acum despre criminal?

Evenimentul tragic a avut loc luni, 12 ianuarie, în localitatea Vero, situată la aproximativ 30 de kilometri de Ajaccio. În momentul atacului, preotul oficia slujba, iar Alain Orsoni se afla printre cei prezenți pentru a-și conduce mama pe ultimul drum. Potrivit informațiilor inițiale, focul de armă ar fi fost tras de la distanță, iar glonțul l-a lovit în zona pieptului.

Primele informații din ancheta morții lui Alain Orsoni

Așa cum spuneam, Alain Orsoni, în vârstă de 71 de ani, fost lider al FLNC și fost președinte al clubului de fotbal AC Ajaccio, a fost împușcat mortal chiar la înmormântarea mamei sale. Potrivit publicației Le Monde, procurorul Nicolas Septe a deschis o investigație pentru crimă comisă de o grupare organizată. Acesta a precizat că „a fost lovit de un glonț tras de la distanță lungă”, confirmând caracterul premeditat al atacului.

Ancheta autorităților franceze în ceea ce privește asasinarea lui Alain Orsoni este în plină desfășurare. Primele concluzii arată că fostul președinte al lui Adrian Mutu a fost împușcat de la mare distanță, de un sniper profesionist.

Potrivit publicației Libération, lunetistul este considerată un „asasin de elită” și este căutată în prezent de autorități. Cazul a fost preluat de Parchetul Național pentru Combaterea Criminalității Organizate, noul tribunal francez destinat în principal cazurilor de trafic de droguri, trafic de persoane, proxenetism și jafuri armate, a preluat ancheta luni seara, aceasta fiind prima sa misiune de la înființarea sa, pe 5 ianuarie

De asemenea, faptul că Alain Orsoni, stabilit în Nicaragua, a mers în Franța special pentru înmormântarea mamei sale, unde a fost ucis, întărește ipoteza unui omor premeditat. Acesta a mai fost ținta unui asasinat eșuat în anul 2008.

Femeie împușcată în cap de un agent american. Prima reacție a administrației Trump: ”Aceasta pare a fi o tentativă de crimă”

Doliu în muzică. A murit la 26 de ani, iar familia a făcut anunțul trist