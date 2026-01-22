Acasă » Știri » E teroare în Cenei, după ce Mario Alin a fost ucis. Localnicii nu-și mai lasă copiii la școală, după ce un suspect a fost eliberat

De: Anca Chihaie 22/01/2026 | 13:27
Minorul de 13 ani a fost rămas liber după uciderea adolescentului de 15 ani

Ancheta privind uciderea adolescentului de 15 ani din localitatea Cenei, județul Timiș, a intrat într-o etapă delicată, generând tensiune puternică în comunitate. Doi dintre principalii suspecți, tot adolescenți, au fost reținuți pentru 24 de ore, în timp ce al treilea, un minor de 13 ani, a rămas în libertate, generând temeri și îngrijorare printre localnici.

Cazul, care implică doar minori, a șocat prin violența extremă a faptelor. Din datele preliminare, doi dintre adolescenți ar fi planificat timp de mai multe săptămâni fiecare pas al agresiunii, inclusiv modul în care să scape de corpul victimei. Incidentul a început cu ademenirea băiatului de 15 ani, care ulterior a fost atacat și ucis, iar trupul victimei a fost supus unor gesturi extreme pentru a fi ascuns, inclusiv tentativa de incendiere și încercarea de a acoperi urmele prin sacrificarea unui animal.

Cel de-al treilea, care are numai 13 ani, este liber pentru că nu poate răspunde penal. În comunitatea în care s-a întâmplat totul, șocul este imposibil de depășit, copiii se tem să mai meargă la școală, iar poliția a fost chemată să păzească unitatea de învățământ.

Autoritățile au reținut doi dintre agresori, ambii de 15 ani, care urmează să fie supuși evaluării pentru stabilirea măsurilor legale. În cazul minorului de 13 ani, legea nu permite răspunderea penală în aceeași măsură, astfel că acesta a rămas liber. Comunitatea a resimțit imediat impactul acestei situații, temerile legate de siguranța copiilor din localitate amplificându-se. Mai mulți părinți au anunțat că nu vor mai trimite copiii la școală dacă autoritățile nu iau măsuri imediate pentru protecția elevilor.

Comunitatea trăiește un sentiment de nesiguranță fără precedent. Elevii se tem să meargă la școală, iar părinții cer acțiuni concrete din partea autorităților pentru a preveni escaladarea tensiunilor și pentru a proteja copiii. Situația este considerată un semnal de alarmă privind problemele sociale și comportamentale care afectează adolescenții din zonă și necesitatea intervenției rapide a autorităților locale și a instituțiilor specializate.

