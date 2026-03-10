Adevărata cauză a morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din Capitală. Dosarul, preluat de procurorii militari

Decesul fetiței de 2 ani într-un cabinet stomatologic din Capitală a șocat pe toată lumea. Dosarul a fost preluat de procurorii militari și ies la iveală noi detalii.

În timpul controalele efectuate în acest caz, specialiștii au scos la suprafață faptul că nu existau avize pentru a face intervenții de acest tip. Analizele au arătat că fetița care a murit avea o boală hematologică.

Vizita la stomatolog i-a adus sfârșitul fetiței. Părinții ei nu știau că avea acele probleme, iar din acest motiv nu au interzis medicilor să facă anestezia intravenoasă. Chiar și așa, doza pe care i-au administrat-o a fost mult prea mare pentru organismul unui copil.

Anchetă în desfășurare, dar transferată către procurorii militari

Tragedia a avut loc anul trecut pe data de 13 noiembrie. Fetița se afla la o clinică stomatologică din București, iar medicii de acolo au decis să o sedeze intravenos. Sedarea i-a adus sfârșitul fetei de doar 2 ani. Autopsia a arătat atunci că decesul a fost cauzat din cauza intervenției la care a fost supusă pentru că suferea de o boală patologică. Dosarul a fost înregistrat de Parchetul de lângă Judecătria Sectorului 3. Atunci a început urmărirea penală pentru ucidere din culpă. Vineri, ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

În urma mai multor verificări s-au constatat mai multe neregului în cadrul cabinetului stomatologic. Acolo au fost făcute descoperiri cu privire la funcționarea unor cabinete la parterul clădirii fără deținerea unor autorizații sanitare de funcționare. Activitatea medicală de la acel cabinet a fost oprită, iar raportul anchetei a fost trimis la Parchetul General.

Ce s-a întâmplat la cabinet în acea seară

Fetița a fost dusă de ambii părinți la această clinică pentru probleme de natură stomatologică. Aceștia nu știau de problemele de sănătate pe care le are copilul lor, însă în urma unor analize efectuate aceștia au fost informați că valorile au ieșit mai mari decât ar fi trebuit în mod normal. Tatăl fetiței a spus că mama le-a explicat medicilor de la cabinet, însă ei au declarat că nu este nicio problemă și că intervenția poate avea loc. În acel moment, părinții au ieșit din cabinet, iar apoi au aflat vestea tragică despre fetița lor.

