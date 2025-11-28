Dublă tragedie în alt cabinet de stomatologie! O fată de 6 ani a murit, în timp ce alta de 4 ani se zbate pentru viața ei într-un spital din Alcira

O serie de incidente grave petrecute în cabinete stomatologice din Spania și România a readus în atenția publicului fragilitatea intervențiilor medicale la copii și vulnerabilitatea celor mici în situații care, în mod normal, ar trebui să fie de rutină. Iată ce s-a întâmplat într-un cabinet de stomatologie din Spania!

În localitatea Alcira din Comunitatea Valenciană, în estul Spaniei, două fetițe, una de șase ani și cealaltă de patru ani, au ajuns de urgență la spital în dimineața zilei de 20 noiembrie, după ce au fost tratate în aceeași clinică stomatologică. Potrivit informațiilor inițiale prezentate de presa locală, cele două mici paciente efectuaseră proceduri aparent obișnuite, însă, la scurt timp, starea lor s-a deteriorat brusc.

Dublă tragedie în alt cabinet de stomatologie

Fetița mai mare, în vârstă de șase ani, a fost transportată la spital în stare de stop cardiorespirator. Medicii au încercat să o stabilizeze, însă eforturile lor nu au avut succes, iar decesul a fost declarat la scurt timp după sosire. Pentru familia ei, o zi care ar fi trebuit să se încheie cu un simplu control stomatologic s-a transformat într-o tragedie imposibil de imaginat.

Cealaltă fetiță, în vârstă de patru ani, a fost găsită într-o stare profund letargică, cu febră și semne evidente de rău accentuat. A fost internată imediat în secția de terapie intensivă, unde medicii au monitorizat-o în permanență. Deși situația ei a fost descrisă drept extrem de gravă, a primit îngrijiri pentru stabilizare și este supravegheată atent.

Cele două cazuri au declanșat o investigație amplă în Spania, autoritățile încercând să stabilească exact ce s-a întâmplat în cabinetul stomatologic în care fetele fuseseră tratate. Ancheta se concentrează inclusiv asupra unui posibil lot neconform de anestezic sau sedativ, care ar fi putut provoca reacțiile severe.

În paralel cu situația din Spania, un alt incident major a tulburat opinia publică din România. În Sectorul 3 al Capitalei, o fetiță în vârstă de doi ani a murit după ce a suferit un stop cardiorespirator în timpul unui tratament stomatologic. Asemenea cazului din Alcira, totul s-a petrecut brusc, fără semnale că ar exista vreun risc iminent. Echipajele medicale au intervenit rapid și au încercat să o resusciteze îndelung, însă fără succes.

