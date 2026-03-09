Acasă » Știri » Ce salariu are un medic stomatolog în România, în 2026. Cât câștigă lunar

Ce salariu are un medic stomatolog în România, în 2026. Cât câștigă lunar

De: Elisa Tîrgovățu 09/03/2026 | 11:10
Ce salariu are un medic stomatolog în România, în 2026. Cât câștigă lunar
Sursa foto: Pixabay

Potrivit datelor Salario, comparatorul de salarii, un asistent medical câștigă în medie 5.000 de lei în stomatologie. Un tehnician dentar primește circa 6.500 de lei în același interval, în timp ce un medic dentist are 8.000 de lei pe lună.

Stomatologia se numără printre domeniile medicale cel mai bine plătite din România. Medicii stomatologi aflați la început de drum sau rezidenții din specializările dentare câștigă, în general, salarii care depășesc media pieței muncii.

„Practica privată domină piața. Majoritatea medicilor aleg să activeze în clinici dentare sau să își deschidă propriul cabinet, ceea ce, pe lângă salariu, permite generarea de venituri suplimentare din servicii directe către pacienți”, precizează Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs.

Sursa foto: Pixabay
Sursa foto: Pixabay

Pentru tehnicienii dentari cu experiență și competențe avansate, veniturile pot fi mai mari. Astfel că, situația este complet diferită mai ales în laboratoarele care colaborează cu clinici cu un volum ridicat de lucrări.

„De asemenea, salariile asistenților au crescut constant în ultimii ani, pe fondul cererii ridicate și al nevoii de personal bine pregătit. Pe lângă salariu, realitatea pieței arată că pachetele de compensare din stomatologie includ, frecvent, beneficii adiționale: acces la traininguri și conferințe de specialitate, susținere pentru cursuri de perfecționare, asigurări medicale private sau programe care acoperă anumite costuri profesional-tehnice”,  susține Drăghici.

Clinică cu practică proprie sau colaborări

Un element caracteristic al pieței stomatologice actuale este modelul de contract mixt: mulți specialiști îmbină angajarea într-o clinică cu practica proprie sau colaborări cu alte centre. Această abordare le oferă nu doar flexibilitate, ci și oportunitatea de a obține venituri mai mari.

„În ansamblu, stomatologia oferă o carieră profesională cu perspective financiare peste medie, mai ales pentru specialiștii care investesc în perfecționare și în relația cu pacienții”, adaugă Drăghici.

Peste 22.000 de locuri de muncă sunt disponibile în acest moment pe platforma eJobs.ro. În același timp, iajobs.ro are deschise peste 7.100 de poziții.

CITEȘTE ȘI: Cât au ajuns să costele apartamentele în Dubai acum, în 2026. Cât a influențat războiul prețurile

Andreea Mantea și-a sunat mama plângând. Ce i-a putut spune vedeta: „Se întâmplă foarte des”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un nou tip de pensie pentru români. Ministrul Finanțelor a dat vestea
Știri
Un nou tip de pensie pentru români. Ministrul Finanțelor a dat vestea
Sărbătoare cu cruce neagră astăzi. Ce tradiții și superstiții trebuie respecte credincioșii pe 9 martie
Știri
Sărbătoare cu cruce neagră astăzi. Ce tradiții și superstiții trebuie respecte credincioșii pe 9 martie
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul guvernului SUA
Digi24
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul...
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”
Click.ro
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă...
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Digi 24
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Promotor.ro
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
go4it.ro
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un nou tip de pensie pentru români. Ministrul Finanțelor a dat vestea
Un nou tip de pensie pentru români. Ministrul Finanțelor a dat vestea
Sărbătoare cu cruce neagră astăzi. Ce tradiții și superstiții trebuie respecte credincioșii pe ...
Sărbătoare cu cruce neagră astăzi. Ce tradiții și superstiții trebuie respecte credincioșii pe 9 martie
O angajată a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. Totul a pornit de la decizia de a ...
O angajată a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. Totul a pornit de la decizia de a mânca același lucru la prânz în fiecare zi.
Lidia Buble și Horațiu Nicolau au probleme în relație? Vedeta în căutarea unui nou partener: „Poate ...
Lidia Buble și Horațiu Nicolau au probleme în relație? Vedeta în căutarea unui nou partener: „Poate plec de aici cu hăndrălăul”
Premierul Nepalului va fi Balendra Shah. Cum a ajuns un rapper în vârstă de 35 de ani să-l învingă ...
Premierul Nepalului va fi Balendra Shah. Cum a ajuns un rapper în vârstă de 35 de ani să-l învingă pe Sharma KP Oli
Andreea Mantea și-a sunat mama plângând. Ce i-a putut spune vedeta: „Se întâmplă foarte des”
Andreea Mantea și-a sunat mama plângând. Ce i-a putut spune vedeta: „Se întâmplă foarte des”
Vezi toate știrile
×