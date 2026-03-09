Ce salariu are un medic stomatolog în România, în 2026. Cât câștigă lunar

Potrivit datelor Salario, comparatorul de salarii, un asistent medical câștigă în medie 5.000 de lei în stomatologie. Un tehnician dentar primește circa 6.500 de lei în același interval, în timp ce un medic dentist are 8.000 de lei pe lună.

Stomatologia se numără printre domeniile medicale cel mai bine plătite din România. Medicii stomatologi aflați la început de drum sau rezidenții din specializările dentare câștigă, în general, salarii care depășesc media pieței muncii.

„Practica privată domină piața. Majoritatea medicilor aleg să activeze în clinici dentare sau să își deschidă propriul cabinet, ceea ce, pe lângă salariu, permite generarea de venituri suplimentare din servicii directe către pacienți”, precizează Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs.

Pentru tehnicienii dentari cu experiență și competențe avansate, veniturile pot fi mai mari. Astfel că, situația este complet diferită mai ales în laboratoarele care colaborează cu clinici cu un volum ridicat de lucrări.

„De asemenea, salariile asistenților au crescut constant în ultimii ani, pe fondul cererii ridicate și al nevoii de personal bine pregătit. Pe lângă salariu, realitatea pieței arată că pachetele de compensare din stomatologie includ, frecvent, beneficii adiționale: acces la traininguri și conferințe de specialitate, susținere pentru cursuri de perfecționare, asigurări medicale private sau programe care acoperă anumite costuri profesional-tehnice”, susține Drăghici.

Clinică cu practică proprie sau colaborări

Un element caracteristic al pieței stomatologice actuale este modelul de contract mixt: mulți specialiști îmbină angajarea într-o clinică cu practica proprie sau colaborări cu alte centre. Această abordare le oferă nu doar flexibilitate, ci și oportunitatea de a obține venituri mai mari.

„În ansamblu, stomatologia oferă o carieră profesională cu perspective financiare peste medie, mai ales pentru specialiștii care investesc în perfecționare și în relația cu pacienții”, adaugă Drăghici.

Peste 22.000 de locuri de muncă sunt disponibile în acest moment pe platforma eJobs.ro. În același timp, iajobs.ro are deschise peste 7.100 de poziții.

