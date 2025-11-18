Acasă » Știri » De câte luni funcționa în ilegalitate clinica din Sectorul 3, unde micuța Sara a murit. Anchetatorii au descins după imaginile video, care ar fi fost șterse

De câte luni funcționa în ilegalitate clinica din Sectorul 3, unde micuța Sara a murit. Anchetatorii au descins după imaginile video, care ar fi fost șterse

De: Denisa Iordache 18/11/2025 | 20:46
Sursa foto: Social media

A fost suspendată activitatea clinicii de stomatologie din București unde a murit o fetiță de doar 2 ani. Ministerul Sănătății a luat această decizie, după ce Inspecția Sanitară de Stat a descoperit nereguli grave. Se pare că această clinică avea cabinete care funcționau fără avize încă din luna mai 2025. Află mai multe detalii în articol!

Miercuri, 13 noiembrie 2025, s-a petrecut tragedia care a stârnit revoltă în toată țara. Sara, o fetiță de doar 2 ani adusă de părinții ei la stomatolog, a murit după ce i s-a administrat o anestezie totală. La 20 de minute de la sedare, copila a suferit primul stop cardio-respirator, urmat de alte două. În ciuda manevrelor de resuscitare, inima micuței a cedat.

Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă

În urma inspecției realizate, au fost aplicate amenzi în valoare de 100.000 de lei, iar Ministerul a anunțat că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Surse judiciare susțin că este posibil ca imaginile video din momentul tragediei să fi fost șterse. Mama fetei susține că a auzit cum doctorele au sunat pe cineva, din cabinetul cu pricina, și au cerut ca „băiatul care se ocupă cu imaginile video să vină cât mai repede.” Această mărturisire a fost făcută de mama îndoliată procurorilor responsabili de caz.

După controlul organelor de stat a ieșit la iveală și faptul că această clinică nu avea toate actele necesare. Spațiile de la parterul locației funcționau fără autorizație, iar dosarul depus în luna mai 2025 pentru a intra în legalitate nu avea toate actele cerute de stat, potrivit DSP. Tot ei susțin că nici la ora actuală nu s-a încercat depunerea tuturor actelor corecte și necesare.

„Ministerul Sănătății informează că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025.  În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

Ca urmare a abaterilor identificate, activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei. Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale. Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm pentru transparență și respectarea cadrului legal, precum și disponibilitatea de a colabora în mod deplin cu autoritățile competente pe parcursul procedurilor în curs. Având în vedere ancheta penală aflată în desfășurare, instituția nu poate furniza informații suplimentare la acest moment. Atribuțiile Ministerului Sănătății se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”, arată un comunicat de presă al Ministerului Sănătății.

Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii a închis locația în care Sara a murit

Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o oprească

