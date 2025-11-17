Acasă » Exclusiv » Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o oprească

De: Keva Iosif 17/11/2025 | 12:32
Proprietara clinicii stomatologice în care o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața după un stop cardio-respirator, suferit în timpul unei anestezii, nu scapă de scandaluri. După tragedia care a șocat o țară întreagă, în spatele Sorinei Blaj iese la lumină un alt dosar, deschis în 2023, și încă fierbinte pe rol. De data aceasta, nu mai e vorba despre ce s-a întâmplat în cabinet, ci despre ce ar fi vrut să construiască, în secret, în Sectorul 1!

După ce Sorina Blaj a cumpărat un teren într-o zonă bună din Sectorul 1, unul dintre vecini spune că sub acoperirea unei autorizații de „locuințe unifamiliale”, patroana ar pregăti în realitate o…altă clinică medicală.

Potrivit datelor din dosar, înregistrat la Tribunalul București, Sorina Daniela Blaj – proprietara Crystal Dental – și încă un cuplu au fost dați în judecată de una dintre vecinele terenului pe care ar urma să se ridice imobilul. Oficial, autorizația de construire vorbește despre o locuință unifamilială S + P + 2E.

Neoficial, spune femeia, planul ar fi cu totul altul!

”Reclamanta a susținut că prin amplasarea unei clădiri care prezintă caracteristicile unei clinici medicale într-o zonă de locuințe mici se aduc grave prejudicii vecinilor, traficul specific clinicilor medicale fiind unul intens, care afectează caracterul general al zonei rezidențiale și pe locuitorii acesteia”, susține vecina Sorinei Blaj, care cere în instanță suspendarea autorizației.

În argumentația depusă, ea afirmă că într-un cartier de case mici, o astfel de clădire ar schimba complet profilul străzii. Mai mult, invocă inclusiv adresa nr. 1134/10.02.2023 emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții, care arată că nu au fost respectate condițiile legale la emiterea autorizației.

Reclamanta ridică și problema terenului: în acte are 246 mp, dar la măsurători ies 250 mp, detaliu care, spune ea, trebuie analizat raportat la documentele oficiale.

Femeia mai arată că, odată ridicată construcția, revenirea la situația inițială ar fi aproape imposibilă — iar prejudiciul asupra zonei, ireversibil.

De partea cealaltă, pârâții resping acuzațiile. Ei susțin că lipsa menționării înălțimii maxime în autorizație nu reprezintă nicio vătămare, dar nici motiv de nelegalitate — mai ales că și autorizația vecinei, coincidență sau nu, a fost emisă „în același fel”.

Astfel, în timp ce ancheta privind moartea fetiței de 2 ani continuă, un alt front rămâne deschis pentru Sorina Daniela Blaj: un dosar civil în care este acuzată că ar încerca, printr-o simplă autorizație de casă, să ridice din temelii o altă clinică medicală — de data aceasta, în mijlocul unui cartier liniștit, care nu o vrea acolo.

Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit în clinica Sorinei Blaj

Legiștii au făcut vineri dimineață autopsia fetiței de 2 ani care a murit după ce a fost supusă unei anestezii generale pentru două tratamente de canal într-o clinică stomatologică din București. Surse medicale au declarat că la autopsie s-au descoperit o serie de analize care ridică semne de întrebare, pentru că fetița ar fi avut afecțiuni grave care nu ar fi permis anestezia.

Părinții fetiței sunt devastați /Foto: Social media

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a remis un comunicat de presă în care a precizat că „decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”:

„La data de 13.11.2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră în vârstă de doi ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru efectuarea unei proceduri medicale ce presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției.

La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri. Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală IN REM cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, iar în data de 14.11.2025 cercetările au fost preluate de către Parchetul de de pe lângă Tribunalul București.

Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”.

Câte proceduri de sedare profundă ar mai fi efectuat medicii care au anesteziat-o pe micuța Sara, în cabinetul din Sectorul 3

