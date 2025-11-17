Acasă » Știri » Mama Sarei, cu inima frântă! Gestul care i-a înduioșat pe mulți, la o zi după ce a lipsit de la înmormântarea fetiței sale

De: Mirela Loșniță 17/11/2025 | 10:09
Durere fără margini în familia Sarei, fetița de doi ani, care a murit în urma unei anestezii totale făcută într-o clinică stomatologică din București. Mama copilei este devastată și a făcut un gest care a emoționat o țară întreagă.

Cazul Sarei, fetița de doi ani, care s-a stins pe scaunul medicului stomatolog după o anestezie generală, a îndurerat o țară întreagă. Copila a fost dusă de părinții ei la medic pentru tratarea a două carii, însă totul s-a transformat într-o tragedie. Sara a fost înmormântată în Câmpulung Muscel, însă mama copilei este răpusă de durere și nu a putut să îi fie alături pe ultimul drum.

Gestul care a emoționat o țară întreagă

La o zi de la înmormântare, mama Sarei a distribuit în mediul online o fotografie făcută în urmă cu un an, în care își ține strâns fetița în brațe. Cele două erau extrem de fericite și zâmbeau blând. Această imagine a fost însoțită și de un mesaj scurt: „Te iubesc”.

Tatăl micuței a făcut dezvăluiri halucinante. Acesta susține că medicii ar fi încercat să mușamalizeze această tragedie. Părinții micuței sunt sfâșiați de durere și abia își mai găsesc cuvintele.

„Ne-a nenorocit. Deci, m-a nenorocit şi pe mine, şi pe soţie. Soţia nu a putut să participe la funeralii, n-am ce să vă spun mai mult de atât. Ancheta este în curs de desfăşurare, eu am declarat aseară tot ce s-a întâmplat acolo, că n-am fost prezent acolo, soţia a fost prezentă.

Ei au vrut să muşamalizeze tot: în timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia absolut nimic, ei deja chemaseră avocatul, juristul, probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi unii cu alţii când se vedeau, să nu-i vadă soţia. Soţia, vă daţi seama, că a simţit şi s-a uitat după ei ce fac”, a declarat Andrei Visoiu, tatăl Sarei.

