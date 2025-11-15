De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare

Mai multe anchete au fost demarate în cazul fetiței de doi ani anesteziată într-o clinică dentară din București. Sara a ajuns la stomatolog pentru a i se tratat două carii, însă intervenția s-a transformat într-o tragedie. Care este, de fapt, motivul pentru care părinții copilei au venit din Pitești tocmai în Capitală pentru procedura fatală?

Tragedia din clinica stomatologică din București a șocat întreaga țară. Sara, o copilă de doi ani, a ajuns împreună cu mama sa într-o clinică stomatologică din sectorul 3 al Capitalei, unde trebuia să fie supusă unei proceduri banale: tratarea a două carii.

Cum a ajuns Sara, fetița de doi ani, să fie tratată într-o clinică din București

Pentru confortul fetei, medicii au decis să-i administreze o anestezie generală. Mama Sarei și-a dat acordul scris, însă nimic nu avea să prevadă tragedia de după. La puțin peste 20 de minute de la sedare, Sara a intrat în stop cardio-respirator. Somatologul și medicul anestezis au resuscitat-o pe copilă timp de 40 de minute, apoi au cerut ajutorul medicilor prin apel la 112. Din nefericire, inima fetiței a cedat la al treilea stop cardio-respirator.

Părinții Sarei acuză medicii că i-au făcut copilei anestezie generală, deși ultimele analize ale sale arătau valori crescute ale funcției hepatice, rezultate care ar fi fost incompatibile cu anestezia generală.

„Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe i s-a administrat intravenos anestezic. Este strigător la cer ca, unui copil de doi ani, cu niște analize despre care nu știm dacă erau sau nu în regulă, să i se administreze intravenos anestezic”, a declarat avocatul familiei.

Originari din Pitești, părinții fetiței de doi ani ar fi venit special în București pentru intervenția stomatologică. Speriată de cazul unui copil care a murit în acel oraș – în același mod ca Sara – mama copilei a încercat să facă tot ceea ce este omenesc posibil ca fiica ei să fie pe mâini bune. Așa că a optat pentru o clinică din Capitală. Din nefericire, cel mai negru scenariu s-a adeverit.

”A murit un copil și la Pitești. De aia nu m-am dus la Pitești și am venit la București”, a spus mama copilei.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani în clinica groazei? Mama micuței: ”La ora 17:06, a intrat”

Suma amețitoare pe care părinții Sarei, fetița de 2 ani ce a murit în urma anesteziei, trebuiau să o plătească stomatologului: „Este strigător la cer”