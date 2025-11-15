Acasă » Știri » De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare

De: Irina Vlad 15/11/2025 | 08:32
Mai multe anchete au fost demarate în cazul fetiței de doi ani anesteziată într-o clinică dentară din București. Sara a ajuns la stomatolog pentru a i se tratat două carii, însă intervenția s-a transformat într-o tragedie. Care este, de fapt, motivul pentru care părinții copilei au venit din Pitești tocmai în Capitală pentru procedura fatală?

Tragedia din clinica stomatologică din București a șocat întreaga țară. Sara, o copilă de doi ani, a ajuns împreună cu mama sa într-o clinică stomatologică din sectorul 3 al Capitalei, unde trebuia să fie supusă unei proceduri banale: tratarea a două carii.

Cum a ajuns Sara, fetița de doi ani, să fie tratată într-o clinică din București

Pentru confortul fetei, medicii au decis să-i administreze o anestezie generală. Mama Sarei și-a dat acordul scris, însă nimic nu avea să prevadă tragedia de după. La puțin peste 20 de minute de la sedare, Sara a intrat în stop cardio-respirator. Somatologul și medicul anestezis au resuscitat-o pe copilă timp de 40 de minute, apoi au cerut ajutorul medicilor prin apel la 112. Din nefericire, inima fetiței a cedat la al treilea stop cardio-respirator.

Părinții Sarei acuză medicii că i-au făcut copilei anestezie generală, deși ultimele analize ale sale arătau valori crescute ale funcției hepatice, rezultate care ar fi fost incompatibile cu anestezia generală.

„Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe i s-a administrat intravenos anestezic. Este strigător la cer ca, unui copil de doi ani, cu niște analize despre care nu știm dacă erau sau nu în regulă, să i se administreze intravenos anestezic”, a declarat avocatul familiei.

Originari din Pitești, părinții fetiței de doi ani ar fi venit special în București pentru intervenția stomatologică. Speriată de cazul unui copil care a murit în acel oraș – în același mod ca Sara – mama copilei a încercat să facă tot ceea ce este omenesc posibil ca fiica ei să fie pe mâini bune. Așa că a optat pentru o clinică din Capitală. Din nefericire, cel mai negru scenariu s-a adeverit.

”A murit un copil și la Pitești. De aia nu m-am dus la Pitești și am venit la București”, a spus mama copilei.

