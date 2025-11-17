Acasă » Știri » Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii a închis locația în care Sara a murit

Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii a închis locația în care Sara a murit

De: Irina Vlad 17/11/2025 | 15:59
Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii a închis locația în care Sara a murit
sursă foto: Pixabay

Clinica stomatologică în care fetița de doi ani a murit după ce i s-a administrat o anestezie generală a fost închisă. În urma verificărilor efectuate de Inspecția Sanitară de Stat (ISS) au fost descoperite abateri grave, iar patroana clinicii a fost amendată contravențional. 

Reamintim că miercuri, 13 noiembrie, Sara (în vârstă de doi ani) a fost dusă la un consult stomatologic la o clinică privată din București, sectorul 3. Pentru tratarea a două carii, medicii au decis să îi administreze o anestezie totală. La 20 de minunte de la sedare, copila a suferit primul stop cardio-respirator, urmat de alte două.

Clinica în care a murit Sara, fetița de doi ani, a fost închisă

Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, inima Sarei a cedat definitiv. Părinții acuză reprezentanții clinicii stomatologice de mușamalizare. Tatăl fetiței, Andrei Visoiu, a povestit cum s-a petrecut tragedia.

„Soția a intrat acolo în clinică, a semnat protocoalele dânșilor, printre care și o hârtie conform căreia trebuia să fie informată în timp real despre starea fetiței, cu poze, audio, video, cum s-a întâmplat și data trecută, atunci când au operat-o. Așadar, fetița a ajuns în camera de intervenție împreună cu soția, i s-a făcut anestezia, apoi soția a trebuit să iasă, pentru că nu i se permitea să rămână în camera unde are loc operația. Nimeni nu are voie, conform protocolului, niciun părinte. Doar personalul medical, atât”, a povestit tatăl micuței, la Digi24.

Cât costă carnea de PORC în noiembrie 2025. Ce sume vor scoate din buzunar românii de Crăciun
Cât costă carnea de PORC în noiembrie 2025. Ce sume vor scoate din...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

După nenorocire, Inspecția Sanitară de Stat a efectuat mai mult controale la clininca din București, unde a murit fetița de doi ani. Inspectorii au descoperit că unele cabinete din clinică funcționau fără autorizație sanitară. Cabinetul stomatologic a fost închis, iar patroana clinicii a fost amendată cu 100.000 de lei, raportul complet fiind trimis către Parchetul General.

„Ministerul Sănătății informează că, Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

Ca urmare a abaterilor identificate, activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei. Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale”, a anunțat Ministerul Sănătății.

Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă

Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o oprească

Tags:
Iți recomandăm
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Știri
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica lui, Nidia
Știri
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica lui,…
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
Mediafax
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut...
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face
Gandul.ro
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în...
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui producător
Mediafax
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui...
Parteneri
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Digi 24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui...
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
Digi24
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face
Gandul.ro
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează ...
Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar | EXCLUSIV
Test de inteligență | Aveți doar 6 secunde la dispoziție să rezolvați acest puzzle matematic
Test de inteligență | Aveți doar 6 secunde la dispoziție să rezolvați acest puzzle matematic
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica ...
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica lui, Nidia
Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin
Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, ...
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport
Vezi toate știrile
×