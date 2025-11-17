Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii a închis locația în care Sara a murit

Clinica stomatologică în care fetița de doi ani a murit după ce i s-a administrat o anestezie generală a fost închisă. În urma verificărilor efectuate de Inspecția Sanitară de Stat (ISS) au fost descoperite abateri grave, iar patroana clinicii a fost amendată contravențional.

Reamintim că miercuri, 13 noiembrie, Sara (în vârstă de doi ani) a fost dusă la un consult stomatologic la o clinică privată din București, sectorul 3. Pentru tratarea a două carii, medicii au decis să îi administreze o anestezie totală. La 20 de minunte de la sedare, copila a suferit primul stop cardio-respirator, urmat de alte două.

Clinica în care a murit Sara, fetița de doi ani, a fost închisă

Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, inima Sarei a cedat definitiv. Părinții acuză reprezentanții clinicii stomatologice de mușamalizare. Tatăl fetiței, Andrei Visoiu, a povestit cum s-a petrecut tragedia.

„Soția a intrat acolo în clinică, a semnat protocoalele dânșilor, printre care și o hârtie conform căreia trebuia să fie informată în timp real despre starea fetiței, cu poze, audio, video, cum s-a întâmplat și data trecută, atunci când au operat-o. Așadar, fetița a ajuns în camera de intervenție împreună cu soția, i s-a făcut anestezia, apoi soția a trebuit să iasă, pentru că nu i se permitea să rămână în camera unde are loc operația. Nimeni nu are voie, conform protocolului, niciun părinte. Doar personalul medical, atât”, a povestit tatăl micuței, la Digi24.

După nenorocire, Inspecția Sanitară de Stat a efectuat mai mult controale la clininca din București, unde a murit fetița de doi ani. Inspectorii au descoperit că unele cabinete din clinică funcționau fără autorizație sanitară. Cabinetul stomatologic a fost închis, iar patroana clinicii a fost amendată cu 100.000 de lei, raportul complet fiind trimis către Parchetul General.

„Ministerul Sănătății informează că, Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare. Ca urmare a abaterilor identificate, activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei. Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale”, a anunțat Ministerul Sănătății.

