Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă

De: Keva Iosif 17/11/2025 | 14:55
Un caz aproape identic cu tragedia de la Crystal Dental s-a produs acum 5 ani în Argeș, la cabinetul Teddy Care. Atunci, un băiețel de doar 4 ani și 8 luni și-a pierdut viața în urma unei anestezii, iar până acum vinovații nu au fost trași la răspundere. Motivul este cu adevărat revoltător! CANCAN.RO  are detalii în exclusivitate în rândurile de mai jos. 

Moartea fetiței de 2 ani, în cabinetul Crystal Dental, din București, în urma unei anestezii totale, a revoltat toată țara. Au ieșit la iveală multe nereguli, s-au aruncat acuzații grave, însă ancheta procurorilor va scoate la iveală, probabil, cine sunt vinovații. De ce spunem probabil? Pentru că un caz aproape similar a avut loc în 2020, iar dosarul bate pasul pe loc chiar și acum!

Sara a murit într-un cabinet stomatologic din București din cauza unei anestezii

Micuțul Petru a ajuns la cabinetul stomatologic al Clinicii Teddy Care, din Piteşti, pe 10 februarie 2020, la ora 14.50, iar câteva minute mai târziu i s-a efectuat o analgosedare. În mai puţin de o oră, copilul a intrat în stop cardio-respirator şi a avut nevoie de resuscitare. Transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, băieţelul a murit după două zile, pe 12 februarie.

Tatăl băieţelului decedat a mai declarat la vremea respectivă că cei de la clinică nu aveau trusă ATI şi nu le-au spus părinţilor că sunt riscuri cu analgosedarea.

„Ne-au pus să semnăm multe hârtii. Nici măcar nu ne-au explicat care este diferenţa între inhalosedare şi analgosedare, i-au zis soţiei că e la fel, iar noi nu aveam cultură medicală. Am fost la mai multe clinici înainte, ne-au refuzat, că ei nu se ocupă de copii. Când eram cu cel mic la spital, patronul clinicii a venit după noi şi ne-a întrebat dacă avem nevoie să ne ajute cu ceva. I-am spus că nu ne trebuie nimic, niciun ban. Medicul anestezist a recunoscut de faţă cu mine că au mai fost probleme la clinica Teddy Care. Nu numai anestezistul e de vină în acest dosar. Sper să nu se facă ilegalităţi în acest dosar penal, având în vedere puterea financiară a celor de la clinică”, a povestit tatăl copilului, la vremea respectivă, pentru Adevărul.

Verificările inițiale au stabilit că respectiva clinică nu avea voie să efectueze analgosedare, conform autorizaţiei de funcţionare, pentru că unitatea nu avea o secţie ATI. Cei de la cabinet nu aveau trusa de urgenţă, şi nici oxigen, ambele fiind obligatorii şi cerute de lege în cazurile de anestezie terapie intensivă.

Anul trecut, după trei ani în care medicul și anestezistul clinicii Teddy Care din Argeș au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, Curtea de Apel Pitești a admis cererea de strămutare a lui Răzvan Alexandru Savu, administratorul clinicii, iar dosarul penal a fost mutat de la Judecătoria Pitești la Judecătoria Vâlcea.

Procesul nu este considerat o urgență nici după 5 ani!

Acum, medicii și administratorul cabinetului sunt judecați pentru ucidere din culpă, dar procesul scoate la iveală o întreagă bălăceală birocratică: nu doar cine era responsabil, ci și dacă procedura a fost făcută legal și dacă dotările cabinetului erau suficiente la momentul respectiv.

Disputa principală se duce pe expertizele medico-legale: unii inculpați cer o contraexpertiză, acuzând că rapoartele existente nu au fost întocmite corect și că experții nu aveau toate avizele necesare la momentul incidentului. În plus, se dezbat diferențele între anestezia generală și analgosedare, iar apărarea susține că normele care interziceau anumite proceduri au fost introduse după tragedie, deci nu ar trebui să conteze retroactiv.

Judecătorii au decis să audieze mai mulți martori și să ceară clarificări de la Colegiul Medicilor Stomatologi pentru a afla dacă la data respectivă cabinetul avea sau nu dotările obligatorii.

Avocatul familiei face acuzații șocante în acest caz, și susține că unul dintre medici s-ar fi opus de trei ori să fie chemată ambulanța!

”Avocat ######### ####### ########, având cuvântul în replică, învederează că au apărut date de anchetă noi, pentru că nu s-au luat în considerare prevederile din codul deontologic, este o dată de anchetă nouă, istoricul din 14.02.2020 era incomplet, nu s-au ataşat declaraţiile de martori care au apărut pe 23 ianuarie 2022 şi unul din elementele de anchetă care este element nou este faptul că medicul ATI s-a opus de 3 ori la intervale diferite în a se chema salvarea, are un efect din punct de vedere medico-legal, este un element care trebuie realizat. Susţine că există contradicţie pe elementul de tardivitate şi există aspecte care ţin de diferenţa între analgosedarea şi anestezie generală, pentru că a văzut termenii folosiţi, toţi sunt de anestezie generală şi nu de analgosedare. Din punctul său de vedere este foarte important, pentru că va invoca eroarea care a determinat această situaţie neplăcută. Pentru a susţine acest aspect, este foarte important ca să constate dacă în momentul de faţă este aşa cum se susţine analgosedare identică cu anestezie generală, din punct de vedere al efectelor, al riscurilor care sunt aspecte foarte importante în această cauză”, se arată în datele obținute de CANCAN.RO.

Revoltător este faptul că după atâția ani în care procesul bate pasul pe loc, judecătorii nu consideră acest caz ca fiind o urgență, așadar procesul este dinn nou amânat!

”În vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Râmnicu ###### nr. 3 din data de 27 august 2025, prin care s-a hotărât ca începând cu data de 28.08.2025 și până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraților, să se limiteze activitatea judiciară la anumite cauze urgente, iar prezenta cauză nu se află printre cauzele menționate la art. 3 din această hotărâre, va amâna cauza”, se arată în ultima decizie a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea în acest caz, pe 10 septembrie 2025.

