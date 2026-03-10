Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 1 = 0

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 1 = 0

De: Alina Drăgan 10/03/2026 | 15:47
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 1 = 0

Este marți și este timpul să ne antrenăm puțin mintea. Așa că vă propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere lucrurile par simple, este nevoie de ceva mai multă atenție și puțină inspirație pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu care multora le dă bătăi de cap. Și timpul în care rezolvi testul este important, doar geniile o pot face în numai câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate mai ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Mutați un singur chibrit

Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, cu o operație matematică de clasele primare, dar care poate să dea ceva bătăi de cap. În esență, tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 7 + 1 = 0.

Cei care au reușit să rezolve testul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui sigur chibrit primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.

Pentru a corecta egalitatea, tot ce trebuie să faci este să iei bățul de chibrit așezat orizontal din componența cifrei 7 și să îl atașezi în aceeași poziție în fața cifrei. Astfel, cifra 7 se transformă în – 1. După mutarea făcută, egalitatea devine corectă: – 1 + 1 = 0.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917

Test de logică | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe în maximum 51 de secunde

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de logică | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe în maximum 51 de secunde
Teste IQ
Test de logică | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe în maximum…
Test IQ exclusiv pentru genii | 69 / 3 = 15 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | 69 / 3 = 15 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați…
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
Gandul.ro
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
go4it.ro
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
Gandul.ro
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția ...
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția încearcă să stabilească motivul atacului
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos
Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Vezi toate știrile