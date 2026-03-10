Acasă » Știri » Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare

Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare

De: Anca Chihaie 10/03/2026 | 16:39
Un nou divorț zdruncină monarhia britanică! Efectele sunt devastatoare
Princess Beatrice și Princess Eugenie, divorțează?/foto: social media

Familia Regală a Marii Britanii traversează din nou o perioadă complicată, iar tensiunile din interiorul cercului regal par să se amplifice. În centrul discuțiilor se află din nou consecințele scandalului care îl implică pe Prince Andrew și relația sa controversată cu Jeffrey Epstein. Deși cazul datează de mai mulți ani, impactul său continuă să afecteze imaginea și viața personală a celor apropiați de acesta.

În mod special, atenția publicului s-a mutat asupra fiicelor sale, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, care încearcă de mult timp să se distanțeze de controversele ce planează asupra tatălui lor. Cu toate acestea, numele lor revine constant în discuțiile din presă, iar presiunea mediatică pare să se răsfrângă inclusiv asupra vieții lor de familie.

Un nou divorț zdruncină monarhia britanică

În ultimele săptămâni au apărut noi speculații legate de căsnicia Prințesei Beatrice cu soțul său, omul de afaceri italian Edoardo Mapelli Mozzi. Aparițiile publice recente ale cuplului au stârnit numeroase comentarii, observatorii remarcând o atmosferă vizibil tensionată între cei doi. Deși nu există confirmări oficiale privind o posibilă separare, presa tabloidă britanică sugerează că relația lor ar trece printr-o perioadă dificilă.

Potrivit unor relatări din presa internațională, scandalurile asociate cu Familia Regală ar fi început să creeze disconfort în cercurile apropiate familiei lui Mozzi. Familia acestuia face parte din aristocrația italiană și este cunoscută pentru investițiile semnificative în sectorul imobiliar, având proiecte importante în mai multe zone din Europa. În acest context, orice asociere cu controverse publice ar putea afecta indirect reputația și mediul de afaceri în care activează.

Situația este complicată și de trecutul controversat al Prințului Andrew, care a fost implicat în mai multe scandaluri legate de relația sa cu Jeffrey Epstein. În urma acestor controverse, ducele de York a fost nevoit să renunțe la o parte dintre îndatoririle sale regale și s-a retras în mare măsură din viața publică oficială. Cu toate acestea, imaginea sa continuă să fie intens dezbătută în presa internațională, iar ecourile scandalului nu au dispărut complet.

Efectele nu se limitează însă doar la el. Fiicele sale, care încearcă să își construiască propriul drum în afara controverselor, se confruntă periodic cu atenția presei și cu întrebări legate de reputația familiei. Atât Prințesa Beatrice, cât și Prințesa Eugenie au preferat să adopte o atitudine discretă în privința acuzațiilor care au fost aduse tatălui lor, evitând comentariile publice și concentrându-se pe activitățile lor personale și profesionale.

Noi dezvăluiri în cazul Epstein. Sarah Ferguson, soția fostului prinț Andrew, și-a obligat fiicele să îl viziteze pe miliardar

 Stephen Hawking, fotografiat alături de două femei îmbrăcate sumar, pe insula lui Epstein. Cum explică familia imaginile

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Știri
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Știri
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
Gandul.ro
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
go4it.ro
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget, dar primește de la Bolojan cu 45% mai mult în 2026. Suma depășește 100 de milioane de lei
Gandul.ro
Ipocrizia lui Nicușor Dan. Nu ratează nicio ocazie să spună că economisește bani la buget,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția ...
Persoana care a tras focuri de armă spre reședința Rihannei din Los Angeles a fost arestată! Poliția încearcă să stabilească motivul atacului
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Doliu în presă! A murit Gheorghe Tulică
Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos
Ce este ”ploaia acidă” care a apărut după războiul din Iran. Fenomenul este extrem de periculos
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 1 = 0
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 1 = 0
Vezi toate știrile