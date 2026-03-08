Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | 69 / 3 = 15 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri

Test IQ exclusiv pentru genii | 69 / 3 = 15 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri

De: Andreea Stăncescu 08/03/2026 | 16:44
Test IQ exclusiv pentru genii | 69 / 3 = 15 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri
Tu poți să rezolvi testul de mai jos?

CANCAN.RO a pregătit un test de atenție care pare simplu la prima vedere, dar care le dă bătăi de cap multor persoane. Provocarea este construită din bețe de chibrit care formează o operație matematică, iar regula este foarte clară: trebuie mutate două bețe de chibrit pentru ca rezultatul să devină corect. Deși ar părea ușor la prima vedere, te-ar putea păcăli și vei da răspunsul greșit.

Astfel de teste sunt populare pentru că pun la lucru atenția, logica și capacitatea de a privi lucrurile dintr-o perspectivă diferită. De multe ori, oamenii tind să caute soluții complicate, când răspunsul se află chiar în fața lor.  La prima vedere, exercițiul pare foarte ușor. De multe ori, oamenii privesc problema prea rigid și încearcă să rezolve calculele în mod clasic, fără să observe micile detalii care pot schimba complet rezultatul.

Tu poți să rezolvi testul?

Testele de atenție sunt importante deoarece stimulează gândirea logică și capacitatea de observație. Ele antrenează creierul să caute soluții creative și să privească lucrurile din perspective diferite. Specialiștii spun că astfel de exerciții, fie că sunt puzzle-uri, jocuri de logică sau provocări vizuale, ajută la menținerea minții active și pot îmbunătăți concentrarea.

Provocarea de astăzi pornește de la două operații realizate din bețe de chibrit. Prima este greșită, iar a doua arată varianta corectă după mutarea unui băț.

Operația inițială este:
69 / 3 = 15

Dacă o privim atent, observăm că rezultatul nu este corect. Aici intervine provocarea: trebuie mutat un singur băț de chibrit pentru a transforma operația într-una corectă.

După mutarea bățului, operația se transformă în 05 × 3 = 15. Astfel, prin modificarea a două bete de chibrit, cifrele și semnul operației se schimbă, iar rezultatul devine corect. Rezolvarea arată cât de ușor pot fi păcălite percepția și atenția noastră.

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Găsiți ce este greșit în această fotografie!

Test de perspicacitate | Identificați vedeta ascunsă în această iluzie optică

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două dansatoare, în cel mult 43 de secunde
Teste IQ
TEST IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două dansatoare, în cel mult 43 de secunde
Test IQ cu chibrituri | Corectați -7 x 9 – 5 = 30, mutând un singur băț
Teste IQ
Test IQ cu chibrituri | Corectați -7 x 9 – 5 = 30, mutând un singur băț
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri
Mediafax
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, începe să iasă din umbra președintelui Nicușor Dan
Adevarul
Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, începe să iasă din umbra președintelui Nicușor...
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Iranul susține că a vizat orașe israeliene și o bază aeriană din Iordania
Mediafax
Iranul susține că a vizat orașe israeliene și o bază aeriană din Iordania
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un român a cerut să plătească o pensie alimentară mai mare pentru fiica lui de 10 ani. Ce s-a întâmplat ...
Un român a cerut să plătească o pensie alimentară mai mare pentru fiica lui de 10 ani. Ce s-a întâmplat când a ajuns în fața instanței
Doliu în PNL! A murit Viorel Clapău
Doliu în PNL! A murit Viorel Clapău
BANC | Este iubirea mai importantă decât banii? Experimentul LIDL
BANC | Este iubirea mai importantă decât banii? Experimentul LIDL
Decizia radicală pe care a luat-o tatăl lui Mario Berinde, după ce și-a înmormântat fiul. Are planul ...
Decizia radicală pe care a luat-o tatăl lui Mario Berinde, după ce și-a înmormântat fiul. Are planul pus la punct!
N-o mai recunoști pe stradă, după ce a renunțat la televiziune. Fosta asistentă TV, transformare ...
N-o mai recunoști pe stradă, după ce a renunțat la televiziune. Fosta asistentă TV, transformare uluitoare!
Gestul făcut de apropiați la înmormântarea Andreei Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme ...
Gestul făcut de apropiați la înmormântarea Andreei Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer
Vezi toate știrile
×