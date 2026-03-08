Test IQ exclusiv pentru genii | 69 / 3 = 15 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri

CANCAN.RO a pregătit un test de atenție care pare simplu la prima vedere, dar care le dă bătăi de cap multor persoane. Provocarea este construită din bețe de chibrit care formează o operație matematică, iar regula este foarte clară: trebuie mutate două bețe de chibrit pentru ca rezultatul să devină corect. Deși ar părea ușor la prima vedere, te-ar putea păcăli și vei da răspunsul greșit.

Astfel de teste sunt populare pentru că pun la lucru atenția, logica și capacitatea de a privi lucrurile dintr-o perspectivă diferită. De multe ori, oamenii tind să caute soluții complicate, când răspunsul se află chiar în fața lor. La prima vedere, exercițiul pare foarte ușor. De multe ori, oamenii privesc problema prea rigid și încearcă să rezolve calculele în mod clasic, fără să observe micile detalii care pot schimba complet rezultatul.

Tu poți să rezolvi testul?

Testele de atenție sunt importante deoarece stimulează gândirea logică și capacitatea de observație. Ele antrenează creierul să caute soluții creative și să privească lucrurile din perspective diferite. Specialiștii spun că astfel de exerciții, fie că sunt puzzle-uri, jocuri de logică sau provocări vizuale, ajută la menținerea minții active și pot îmbunătăți concentrarea.

Provocarea de astăzi pornește de la două operații realizate din bețe de chibrit. Prima este greșită, iar a doua arată varianta corectă după mutarea unui băț.

Operația inițială este:

69 / 3 = 15

Dacă o privim atent, observăm că rezultatul nu este corect. Aici intervine provocarea: trebuie mutat un singur băț de chibrit pentru a transforma operația într-una corectă.

După mutarea bățului, operația se transformă în 05 × 3 = 15. Astfel, prin modificarea a două bete de chibrit, cifrele și semnul operației se schimbă, iar rezultatul devine corect. Rezolvarea arată cât de ușor pot fi păcălite percepția și atenția noastră.

