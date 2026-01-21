Ce problemă de sănătate ar fi avut Valentin, bărbatul care a murit după ce a fost la Spitalul Județean Brașov. Afecțiunea ar fi greu de diagnosticat

Tragedia din Brașov în care un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit după ce a fost de două ori la spital a ridicat semne de întrebare. După o zi de la tragedie, reprezentanții spitalului au spus că acesta ar fi suferit de o patologie dificil de diagnostificat și tratat. Toate detaliile în articol.

Înainte de tragedie, bărbatul s-a dus de două ori la același spital și nu a reușit să primească un diagnostic de la doi medici diferiți. Astfel, a fost trimis acasă de două ori, când ar fi avut nevoie de internare urgentă, de fapt. Potrivit familiei victimei, cadrele medicale au pus stările bărbatului pe seama frigului.

Ce problemă de sănătate ar fi avut Valentin

Valentin a ajuns pentru prima dată la spitalul Județean din Brașov înainte de Crăciun și a acuzat dureri în piept. Două zile mai târziu, bărbatul a ajuns din nou la același spital și a fost trimis acasă de doctori. Familia este acum nemulțumită de modul în care bărbatul a fost tratat de medici.

„10 minute (n.r. a stat la spital), au scăpat foarte repede de el. Nu l-au consultat ei, nu nimica. Au spus arată-mi unde te doare. El a arătat, a explicat. Şi a spus că e o durere de oase, de la frig. I-au dat o cremă, vitamine şi algocalmin.”, a spus soția lui Valentin.

De atunci, Valentin a stat cu dureri crunte până în urmă cu o săptămână, atunci când s-a prăbușit în fața celor doi copii de trei și opt ani. Din păcate, el nu a mai putut fi salvat.

Conducerea Spitalului Județean Brașov a transmis un comunicat conform căruia Valentin ar fi suferit de o afecțiune extrem de dificilă de diagnosticat și tratat. Cei doi medici nu au considerat necesară internarea lui.

„Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență își exprimă profunda compasiune față de familia și apropiații pacientului decedat în urma evoluției fulminante și infauste a unei patologii extrem de dificil de diagnosticat și, mai ales, de tratat”.

