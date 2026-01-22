Cum arată casa lui Nicolae Lupșor, ex-Desafio? Priveliștea de vis de la Marbella

Parcursul lui Nicolae Lupșor la Desafio s-a încheiat. Acesta a avut parte de o eliminare atipică și a ales să își cedeze locul în competiție. Din Thailanda a mers direct acasă, în Spania, acolo unde locuiește de mai bine de 25 de ani. Cum arată casa lui Nicolae Lupșor, ex-Desafio? Are o priveliște de vis.

În ediția de marți, 20 ianuarie, duelul de eliminare de la Desafio: Aventura s-a dat între Visători și Norocoși. Nicolae Lupșor s-a luptat cu gimnastul Rafael Szabo, însă finalul a luat o întorsătură neașteptată. „Regele fitness-ului” a fost eliminat. Acesta și-a cedat locul în competiție și l-a lăsat pe Rafael Szabo să își continue drumul în concurs.

Cum arată casa lui Nicolae Lupșor, ex-Desafio

Mulți i-au văzut evoluția lui Nicolae Lupșor la Pro TV, însă puțini sunt cei care știu mai multe detalii despre el. Acesta s-a născut la Năsăud, este zodia Berbec, iar pasiunea pentru sport a descoperit-o la vârsta de 17 ani, atunci când a intrat pentru prima dată într-o sală de forță.

Imediat după terminarea liceului, Nicolae Lupșor a plecat din România și s-a mutat în Spania, unde locuiește și în prezent. Fostul concurent de la Desafio stă în Marbella, în sudul Spaniei, pe litoralul Mării Mediterane. Locuința acestuia este una modernă și oferă o priveliște de vis.

În perioada caldă, Nicolae Lupșor își petrece majoritatea timpului pe terasa generoasă și admiră peisajul care îți taie respirația. Iar iarna se mută în living, lângă șemineul uriaș.

Nicolae Lupșor locuiește de 25 de ani în Spania, iar aici a făcut performanță în sport. Deține numeroase certificări profesionale în domeniul sportiv, activând ca antrenor de fitness și având rezultate remarcabile în culturism. Este multicampion în Andaluzia și vicecampion al Spaniei.

Nicolae Lupșor, eliminare inedită de la Desafio

Nicolae Lupșor a avut parte de o eliminare atipică la Desafio. Norocoșii l-au trimis la luptă, în timp ce Visătorii l-au votat pe Rafael Szabo. Cei doi s-au înfruntat, iar câștigător al duelului de eliminare a fost „Regele fitness-ului”. Însă, acesta i-a cedat locul colegului său. Decizia a luat pe toată lumea prin surprindere, inclusiv pe domnul Dan.

„Nicolae Lupșor: Pot eu ceda locul meu pentru el? Plec eu și rămâne el. Daniel Pavel: Asta e chiar fără precedent. Dar este în limitele regulamentului Desafio”, a concluzionat moderatorul.

