Ce mașină conduce ”regele fitnessului”, Nicolae Lupșor? Se laudă cu un garaj mega luxos

Nicolae Lupșor (44 de ani) a devenit cunoscut odată cu participarea sa la Desafio: Aventura. „Regele fintnessului”, a făcut parte din echipa ”Norocoșilor” și încă de la primele ediții ale competiției le-a promis telespectatorilor spectacol, disciplină și anduranță.

Însă spectacolul nu a durat prea mult. Recent, Nicolae Lupșor a fost eliminat de la Desafio, în urma duelului cu Rafael Szabo. Deși a ieșit învingător din luptă, „regele fitnessului” s-a cerut acasă și i-a cedat locul colegului său – vezi AICI.

Ce mașină conduce Nicolae Lupșor de la Desafio: Aventura

De-a lungul carierei sale de sportiv, Nicolae Lupșor a reușit să devină unul dintre cei mai apreciați culturiști din Peninsula Iberică. În urma participării la competiții de bodybuilding, a ajuns pe locul 2 în Spania și în top 10 în Europa, căpătând astfel titulatura de ”rege al fintnessului”. Fiind un nume important printre pasionații de fitness, plecarea în Thailanda (la Desafio) a reprezenta pentru el un test al disciplinei, rezistenței și ambiției.

Nicolae Lupșor trăiește de peste 20 de ani în Spania, unde s-a dedicat în totalitate carierei de sportiv, activând ca antrenor de fitness. Deși se prezintă drept „regele fitnessului”, nu este exlus ca în timpul liber sau stric ca o pasiune, Nicolae Lupșor să mai „învârtă” și alte combinații. Una dintre ele ar putea avea legătură cu domeniul de închrieri auto de lux.

În prezent, conform imaginilor pe care le postează pe social media, mașina pe care o conduce este un Lamborghini Huracan. Însă, având în vedere că de-a lungul timpului s-a pozat în mașini din topul celor mai populare mărci de lux, nu este exclus ca și această mașină să fie temporar pe mâinile lui.

