Câte clase și ce studii are Nicolae Lupșor, de fapt. Am aflat adevărul despre concurentul eliminat azi-noapte la Desafio de la Pro TV

O nouă eliminare a avut loc la Desafio. De data aceasta, cel care a părăsit competiția este Nicolae Lupșor. Acesta a avut parte de o eliminare atipică, impresionând pe toată lumea. Mulți i-au văzut evoluția la Pro TV, însă puțini știu cine este de fapt. Câte clase și ce studii are Nicolae Lupșor?

În ediția de marți, 20 ianuarie, duelul de eliminare de la Desafio: Aventura s-a dat între Visători și Norocoși. Nicolae Lupșor s-a luptat cu gimnastul Rafael Szabo, însă finalul a luat o întorsătură neașteptată. „Regele fitness-ului” a fost eliminat. Acesta și-a cedat locul în competiție și l-a lăsat pe Rafael Szabo să își continue drumul în concurs.

Câte clase și ce studii are Nicolae Lupșor, de fapt

Mulți i-au văzut evoluția lui Nicolae Lupșor la Pro TV, însă puțini sunt cei care știu mai multe detalii despre el. Acesta s-a născut la Năsăud, este zodia Berbec, iar pasiunea pentru sport a descoperit-o la vârsta de 17 ani, atunci când a intrat pentru prima dată într-o sală de forță.

În ceea ce privește studiile, Nicolae Lupușor a urmat școala generală în comuna Galații Bistriței, după care a urmat cursurile Liceului Agricol din Bistrița. După terminarea liceului, acesta nu și-a continuat studiile, ci a ale să plece în Spania, unde s-a angajat mai întâi ca bodyguard și mai apoi ca antrenor personal.

Deși nu a urma nicio facultate, Nicolae Lupșor s-a axat pe latura profesională și deține certificări profesionale în domeniul sportiv, activând ca antrenor de fitness și având rezultate remarcabile în culturism. Este multicampion în Andaluzia și vicecampion al Spaniei.

Nicolae Lupșor, eliminat de la Desafio

Pentru duelul de eliminare Norocoșii l-au ales pe Nicolae Lupșor, în timp ce Visătorii l-au votat pe Rafael Szabo. Cei doi s-au înfruntat, iar câștigător al duelului de eliminare a fost „Regele fitness-ului”. Însă, acesta i-a cedat locul colegului său. Decizia a luat pe toată lumea prin surprindere, inclusiv pe domnul Dan.

„Nicolae Lupșor: Pot eu ceda locul meu pentru el? Plec eu și rămâne el. Daniel Pavel: Asta e chiar fără precedent. Dar este în limitele regulamentului Desafio”, a concluzionat moderatorul.

