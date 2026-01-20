Acasă » Știri » Nicolae Lupșor, dat afară de la Desafio: Aventura. Imaginile nu au fost difuzate la Pro TV. Domnul Dan: „Asta e chiar fără precedent!”

De: Irina Vlad 20/01/2026 | 08:17
În ediția de marți, 20 ianuarie, duelul de eliminare de la Desafio: Aventura se dă între Visători și Norocoși. Nicolae Lupșor se luptă cu gimnastul Rafael Szabo, însă finalul ia o întorsătură neașteptată. Imaginile încă nu au fost difuzate la Pro TV, dar noi am aflat ce se întâmplă. 

Marți, 20 ianuarie 2025, în episodul cu numărul 6 al show-ului aflat la primul sezon în România, la Desafio: Aventura va avea loc un nou duel de eliminare. După proba în care s-au confruntat toate cele trei echipe, Luptătorii vor câștiga bătălia, ceea ce înseamnă că Norocoșii și Visătorii vor nominaliza doi concurenți pentru duelul final. Norocoșii îl vor alege pe Nicolae Lupșor, în timp ce Visătorii îl vor vota pe Rafael Szabo.

Nicolae Lupșor, gest surprinzător pentru sportivul Rafa

Printr-un noroc ireal, Nicolae Lupșor îl va învinge pe Rafa, căruia pur și simplu nu i-a ieșit nimic pe traseu. În timp ce Visătorii își luau rămas bun de la Rafael, Nicolae s-a decis să facă un gest neașteptat și lăudat de echipa adversă. Impresionat de drama prin care a trecut în urmă cu două luni, când și-a pierdut mama, Norocosul Lupșor i-a cedat locul colegului său. Decizia a luat pe toată lumea prin surprindere, inclusiv pe domnul Dan.

Nicolae Lupșor: Pot eu ceda locul meu pentru el? Plec eu și rămâne el.

Daniel Pavel: Asta e chiar fără precedent. Dar este în limitele regulamentului Desafio, a concluzionat moderatorul.

Nicolae Lupșor și Rafa s-au duelat în proba eliminatorie/ sursă foto: captură video

Prin urmare, așa cum domnul Dan a menționat, decizia lui Nicolae Lupșor se încadrează în limitele regulamentului Desafio: Aventura, motiv pentru care decizia finală a fost rapid adjudecată. Nicolae Lupșor a fost eliminat, iar Rafa a rămas în joc.

