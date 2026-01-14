Acasă » Știri » Boala autoimună de care suferă Andreea Boldeanu de la Desafio: Aventura: ”Leziuni pe creier, nu mă puteam mișca!”

De: Anca Chihaie 14/01/2026 | 12:12
Boala autoimună de care suferă Andreea Boldeanu de la Desafio: Aventura/foto: captură video

Participarea Andreei Boldeanu la emisiunea „Desafio: Aventura” a adus recent în prim-plan o realitate dificilă din viața personală a concurentei. Fanii au aflat că aceasta se confruntă cu o afecțiune cronică autoimună, diagnosticată în martie anul acesta, care i-a schimbat radical viața.

Andreea  a fost un reper pentru colegii ei și pentru telespectatori, arătând că perseverența și determinarea pot depăși multe obstacole. În ciuda limitărilor impuse de boală, ea continuă să-și urmeze pasiunile și să fie activă în mediul în care se simte provocată și implicată.

Scleroza multiplă este o boală neurologică progresivă care afectează sistemul nervos central. Ea apare atunci când sistemul imunitar atacă teaca de mielină, stratul protector al fibrelor nervoase, ceea ce duce la apariția de leziuni la nivelul creierului și al măduvei spinării. În lipsa unui tratament adecvat, această afecțiune poate provoca dificultăți severe de mișcare, tulburări de vedere și probleme cognitive, iar în formele avansate, chiar paralizie.

Pentru Andreea, efectele bolii s-au resimțit imediat și intens. Diagnosticarea a marcat începutul unei perioade dificile, în care corpul a reacționat puternic la tratamentele prescrise. Procedurile medicale și perfuziile asociate au fost solicitante, afectându-i starea generală și limitându-i capacitatea de a desfășura activități de bază. Boala a avut astfel un impact major asupra vieții sale cotidiene și a provocat schimbări semnificative în ritmul său de viață.

„Pentru mine înseamnă foarte mult pentru că anul ăsta a fost foarte mult pentru mine. În martie am fost diagnosticată cu screloză multiplă, iar tratamentul este unul destul de dur! Mă simțeam foarte rău de la el, când făceam perfuzia nu puteam să stau în picioare, să mănânc..

Screloza multiplă este o boală autoimună, cronică.. înseamnă că ai leziuni pe creier. În unele cazuri te paralizează, te orbește și nu îți mai poți folosi corpul deloc!”, a spus Andreea.

