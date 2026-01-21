Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio

O nouă eliminare la Desafio! În episodul 6 al emisiunii de la Pro TV, din data de 20 ianuarie, Nicolae Lupșor a fost eliminat. Acesta și-a cedat locul în competiție și l-a lăsat pe Rafael Szabo să își continue drumul în concurs. Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului pentru cele 3 săptămâni la Desafio?

În ediția de marți, 20 ianuarie, duelul de eliminare de la Desafio: Aventura s-a dat între Visători și Norocoși. Nicolae Lupșor s-a luptat cu gimnastul Rafael Szabo, însă finalul a luat o întorsătură neașteptată. Iar în cele din urmă cel eliminat a fost Nicolae.

Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor

În episodul cu numărul 6 al show-ului aflat la primul sezon în România a avut loc un nou duel de eliminare. După proba în care s-au confruntat toate cele trei echipe, Luptătorii au câștigat bătălia, ceea ce înseamnă că Norocoșii și Visătorii au nominaliza doi concurenți pentru duelul final. Norocoșii l-au ales pe Nicolae Lupșor, în timp ce Visătorii l-au votat pe Rafael Szabo.

Nicolae Lupșor l-a învins pe Rafa. Însă, impresionat de drama prin care a trecut în urmă cu două luni, când și-a pierdut mama, Norocosul Lupșor i-a cedat locul colegului său. Decizia a luat pe toată lumea prin surprindere, inclusiv pe domnul Dan.

„Nicolae Lupșor: Pot eu ceda locul meu pentru el? Plec eu și rămâne el. Daniel Pavel: Asta e chiar fără precedent. Dar este în limitele regulamentului Desafio”, a concluzionat moderatorul.

Traseul lui Nicolae Lupșor la Desafio s-a încheiat după trei săptămâni de competiție. Iar, potrivit speculațiilor apărute în presă, pentru fiecare săptămână petrecută în joc, acesta a încasat câte 1.500 euro. Astfel, plecă acasă după trei stage-uri cu 4.500 euro.

Eliminarea voluntară a lui Nicolae a fost primită cu aplauze atât din partea colegilor, cât și a echipei adverse. Gestul său a impresionat pe toată lumea.

