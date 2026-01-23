Acasă » Știri » Oana Roman a plecat de la Antena Stars și lansează un atac dur: ”Televiziunea vrea să promoveze mizerii”

Oana Roman a plecat de la Antena Stars și lansează un atac dur: ”Televiziunea vrea să promoveze mizerii”

De: Alina Drăgan 23/01/2026 | 10:15
Oana Roman a plecat de la Antena Stars și lansează un atac dur /Foto: Social media

După ce a anunțat că revine în televiziune, Oana Roman pare că s-a răzgândit. La început de an, aceasta a anunțat că se reîntoarce pe micile ecrane, mai precis la Anena Stars. Însă, imediat după marele anunț, vedeta a venit cu o nouă bombă. Se pare că a rupt deja colaborarea cu postul de televiziune. Care sunt motivele pentru care Oana Roman s-a răzgândit?

În urmă cu doar câteva zile, Oana Roman anunța reîntoarcerea în televiziune și se declara încântată de noul proiect la cârma căruia urma să fie. Ea trebuia să le vorbească oamenilor despre protocol, de bune maniere, însă proiectul s-a încheiat foarte rapid. Acum, Oana Roman a explicat și motivul și a lansat și un atac dur.

Oana Roman a plecat de la Antena Stars și lansează un atac dur

Așa cum spuneam, Oana Roman anunța la început de an o întoarcere pe micile ecrane. Vedeta avea o rubrică săptămânală în cadrul emisiunii moderate de Mara Bănică și Marius Niță, în care vorbea despre protocol și bune maniere.

Oana Roman a plecat de la Antena Stars /Foto: Facebook

Însă, în scurt timp, fanii acesteia au observat că Oana Roman a mutat proiectul în mediul online și au fost curioși să afle motivul. Ei bine, se pare că vedeta a rupt colaborarea cu televiziunea, dar a și lansat un atac dur. Spune că televiziunea vrea să promoveze doar „mizerii”, iar ea nu rezonează cu această direcție.

„Răspund la întrebarea de ce continui să faci rubrica în online și nu o mai faci la TV? Pentru că TV-ul vrea să promoveze în general mizerii. Nu vrea să promoveze educație sau consideră că educația nu prinde la public. Eu cred că educația prinde la public, cel puțin asta pe care o fac eu și atunci m-am hotărât să fac asta aici.

Dar o voi face și într-un mod mult mai profi, adică într-un studio. Voi face niște filmări pe care le voi posta apoi și pe YouTube. Ce am făcut astăzi a fost doar o probă, o să mai fac și mâine, dar o să le fac într-un cadru profi cât de curând. Și mai am să vă mai spun ceva.

Am mai spus-o și în niște interviuri în presă. Și am spus-o și aici pe Instagram. Trăiesc foarte, foarte, foarte bine fără să apar la televizor. Dacă am apărut la televizor, la orice emisiune am fost vreodată, am fost chemată insistent chiar, de multe ori.

Dacă am făcut niște proiecte, ele mi-au fost propuse mie, nu le-am cerut eu. Dar, în secunda în care viziunea mea nu a mai coincis cu viziunea lor… Și când am fost la Kanal D, și când am fost la B1 pe vremuri, și când am fost în Antenă, de fiecare dată când viziunile noastre au fost diferite, am mers pe drumuri diferite. Nu a însemnat că ne-am certat, nu a însemnat că a fost vreo problemă, ci pur și simplu”, a spun Oana Roman, în mediul online.

Oana Roman a început anul cu probleme: „Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune"

Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro

