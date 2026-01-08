Acasă » Știri » Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro

Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro

De: Alina Drăgan 08/01/2026 | 19:26
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro
Oana Roman și Catinca, date în judecată
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Oana Roman și Catinca, fiica Mioarei Roman și a lui Iosif Zilahy, au fost date în judecată pentru împărțirea moștenirii lăsate de mama lor. Procesul a fost deschis de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), iar la mijloc ar fi vorba despre 300.000 de euro. Cele două fiice ale Mioarei Roman s-au trezit în mijlocul unui proces de care nu aveau habar.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, în dosarul care a fost deschis de curând, pe lângă Oana Roman și Catinca, a fost chemat și Fiscul. RA-APPS vrea să aibă prioritate în ceea ce privește procesul de recuperare a datoriilor, care sunt evaluate, conform informațiilor din presă, la aproximativ 300.000 de euro.

Oana Roman și Catinca au fost date în judecată

Mioara Roman s-a stins din viață în urmă cu aproape doi ani, la vârsta de 86 de ani, iar acum RA-APPS dorește împărțirea moștenirii. De asemenea, fosta soție a lui Petre Roman a lăsat datorii de 300.000 de euro, după ce a locuit într-o vilă de stat, unde a refuzat să achite chiria.

Mai exact, în anul 2008, RA-APPS a decis să crească chiria de la 160 de dolari la 6.000 de euro pe lună. Mioara Roman a refuzat să plătească totuși suma cerută și a dat în judecată instituția. După ani de zile, RA-APPS a câștigat procesul și a cerut executarea silită.

Iar pentru că nu a reușit să pună în aplicare decizia instanței, RA-APPS le-a acționat în judecată pe Catinca și Oana Roman. Instituția cere să aibă prioritate în procesul de recuperare a datoriilor. Deși au fost date în judecată, cele două fiice ale Mioarei Roman habar nu aveau de proces.

„Habar n-am despre ce vorbești. (…) Nu știu despre ce e vorba eu nu am primit nicio citație o să verific cu avocații ”, a declarat Oana Roman.

„Nu știam de existența acestui proces. Aștept citația, pentru a mă consulta ulterior cu avocații”, a spus și Catinca Zilahy.

Oana Roman și Catinca au fost date în judecată

De menționat este și faptul că potrivit legii, doar după efectuarea procesului de succesiune bunurile unei persoane decedate ajung la moștenitori. Atunci are loc verificarea documentelor, achitarea datoriilor și împărțirea bunurilor conform testamentului sau legii. Datoriile către stat se verifică prin acte (Certificat Atestare Fiscală, ANAF) și se preiau de moștenitori, doar dacă aceștia acceptă moștenirea.

Fiica Oanei Roman, numeroase probleme de sănătate: „Am un turneu la doctori.” Ce se întâmplă cu Isa în aceste momente

Calina si Catinca au luat foc, după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: “Nu trebuie să fim sălbatici”

 

Foto: Social media

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Știri
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la…
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când...
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
Gandul.ro
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump,...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik...
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme
Digi24
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost...
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot provoca un dezastru
go4it.ro
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot...
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
Gandul.ro
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
S-a dat startul competiției celor mai mici costume de baie! Ema Uta, Cristina Ștefania și Laura Giurcanu, ...
S-a dat startul competiției celor mai mici costume de baie! Ema Uta, Cristina Ștefania și Laura Giurcanu, prea hot în plină iarnă
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București
Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere
Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere
Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău
Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău
Indemnizația care se majorează de la 1 martie. Cine va primi mai mulți bani
Indemnizația care se majorează de la 1 martie. Cine va primi mai mulți bani
Vezi toate știrile
×