Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro

Oana Roman și Catinca, fiica Mioarei Roman și a lui Iosif Zilahy, au fost date în judecată pentru împărțirea moștenirii lăsate de mama lor. Procesul a fost deschis de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), iar la mijloc ar fi vorba despre 300.000 de euro. Cele două fiice ale Mioarei Roman s-au trezit în mijlocul unui proces de care nu aveau habar.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, în dosarul care a fost deschis de curând, pe lângă Oana Roman și Catinca, a fost chemat și Fiscul. RA-APPS vrea să aibă prioritate în ceea ce privește procesul de recuperare a datoriilor, care sunt evaluate, conform informațiilor din presă, la aproximativ 300.000 de euro.

Oana Roman și Catinca au fost date în judecată

Mioara Roman s-a stins din viață în urmă cu aproape doi ani, la vârsta de 86 de ani, iar acum RA-APPS dorește împărțirea moștenirii. De asemenea, fosta soție a lui Petre Roman a lăsat datorii de 300.000 de euro, după ce a locuit într-o vilă de stat, unde a refuzat să achite chiria.

Mai exact, în anul 2008, RA-APPS a decis să crească chiria de la 160 de dolari la 6.000 de euro pe lună. Mioara Roman a refuzat să plătească totuși suma cerută și a dat în judecată instituția. După ani de zile, RA-APPS a câștigat procesul și a cerut executarea silită.

Iar pentru că nu a reușit să pună în aplicare decizia instanței, RA-APPS le-a acționat în judecată pe Catinca și Oana Roman. Instituția cere să aibă prioritate în procesul de recuperare a datoriilor. Deși au fost date în judecată, cele două fiice ale Mioarei Roman habar nu aveau de proces.

„Habar n-am despre ce vorbești. (…) Nu știu despre ce e vorba eu nu am primit nicio citație o să verific cu avocații ”, a declarat Oana Roman. „Nu știam de existența acestui proces. Aștept citația, pentru a mă consulta ulterior cu avocații”, a spus și Catinca Zilahy.

De menționat este și faptul că potrivit legii, doar după efectuarea procesului de succesiune bunurile unei persoane decedate ajung la moștenitori. Atunci are loc verificarea documentelor, achitarea datoriilor și împărțirea bunurilor conform testamentului sau legii. Datoriile către stat se verifică prin acte (Certificat Atestare Fiscală, ANAF) și se preiau de moștenitori, doar dacă aceștia acceptă moștenirea.

Foto: Social media