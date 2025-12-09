Fiica Oanei Roman, numeroase probleme de sănătate: „Am un turneu la doctori.” Ce se întâmplă cu Isa în aceste momente

Ultima perioadă nu a fost una tocmai roz pentru Oana Roman. Fiica ei se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar ultimele săptămâni au însemnat numai drumuri le medici, investigații și planuri de tratamente. Cu ce probleme se confruntă Isa? A început tratamentul, dar trebuie să meargă în fiecare săptămână la control.

Oana Roman trece printr-o situație dificilă cu fiica sa. Isa se confruntă cu unele probeleme de sănătate, iar veștile nu sunt tocmai bune. Vedeta și-a dus fata la medic, iar rezultatele analizelor au fost îngrijorătoare. Specialistul a recomandat controale săptămânale și un tratament adaptat situației.

Se pare că problemele medicale cu care micuța se confruntă acum au fost dezvoltate pe fond emoțional. Isa ține un regim alimentar strict și va începe și tratamentul.

„La ea, problemele de sănătate s-au declanșat pe fond emoțional (…) Cu toată terapia pe care a făcut-o, nu a reușit să se echilibreze din punctul ăsta de vedere și e un parcurs foarte greu. Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control, la nutriționist. Trebuie să îi cântăresc mâncarea, să aibă un plan foarte bine pus la punct și trebuie să înceapă și un tratament, pentru că afecțiunile sunt multiple”, a declarat Oana Roman, în cadrul unui emisiuni de televiziune.

Oana Roman face turul medicilor

Iar cum o problemă nu vine aproape niciodată singură, Oana Roman a precizat că fiica ei se confruntă cu mai multe afecțiuni. În ultimele zile, cele două au făcut turul medicilor, iar Isa suportă cu stoicism totul.

„Azi și mâine am un turneu la doctori cu Isa. Azi la ortodont pentru a îi pune aparatul pe cerul gurii. Mâine la nutriționist și apoi la endocrinolog. Vor fi 2 zile grele pentru ea. Știu că o să îi trimiteți încurajări și i le voi citi”, a scris Oana Roman în mediul online.

Pentru moment Isa a bifat vizita la ortodont și a demonstrat că este cât se poate de curajoasă. A suportat toate procedurile fără să se plângă.

„Eu am simțit că leșin, ea nu a scos un sunet. I-a făcut anestezie a înțepat-o de mai multe ori. La final doctorul a spus că e cel mai cuminte copil. Mulțumesc Doamne”, a mai transmis Oana Roman, în mediul online.

Oana Roman a ajuns la capătul puterilor! „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”

Legătura neștiută dintre Oana Roman și Anastasia Soare: „A simțit nevoia să mă invite să bem un ceai”

Foto: Instagram