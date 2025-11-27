Acasă » Știri » Oana Roman a ajuns la capătul puterilor! „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”

Oana Roman a ajuns la capătul puterilor! „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”

De: Denisa Iordache 27/11/2025 | 11:47
Oana Roman mărturisește că a obosit
Oana Roman a mărturisit că nu mai poate! Vedeta se simte epuizată de toate responsabilitățile pe care le duce singură și spune că îi este dificil să se descurce cu tot. Fanii s-au îngrijorat după ultimul mesaj al acesteia!

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete din țară și cele mai active de pe social media. Vedeta vorbește deschis despre viața ei personală cu fanii și i-a obișnuit cu transparența ei. Recent, ea a vorbit despre un aspect din viața ei care o pune la pământ.

Oana Roman se simte epuizată

Vedeta le-a povestit fanilor ei o întâmplare recentă care a adus-o la epuizare. Oana Roman a explicat că are foarte multe de făcut și, după o zi plină de muncă, ajunge acasă și trebuie să facă curat în toată locuința, asta pentru că nu a găsit nicio doamnă serioasă care să se ocupe de curățenie așa cum și-ar dori ea. Cu toate că a angajat o femeie care să o ajute la călcat, restul sarcinilor din casă sunt pe umerii ei.

„Acum am ajuns. Astăzi am ținut post negru și încă nu am mâncat nimic practic de ieri și am intrat în casă, iar o oră am făcut curat. După câini, după Isa, după toată lumea. Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute la curățenie în căsoiul ăsta. Sunt absolut epuizată, din punctul ăsta de vedere. Este o muncă continuă. A fost astăzi femeia care îmi calcă și mă mai ajută, dar curățenie, așa cum trebuie, nu găsesc pe nimeni serios, drept pentru care fac eu. Oricum am senzația că nu face nimeni ca mine, dar am obosit”, a povestit Oana Roman pe Instagram.

