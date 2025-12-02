Acasă » Știri » Oana Roman, dezvăluiri despre fiica ei. Cu ce afecțiune medicală se confruntă Isa: ”Din păcate!”

Oana Roman, dezvăluiri despre fiica ei. Cu ce afecțiune medicală se confruntă Isa: ”Din păcate!”

De: David Ioan 02/12/2025 | 20:59
Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman, a vorbit deschis despre problemele medicale cu care se confruntă fiica sa, Isa. Vedeta, foarte activă pe rețelele de socializare, obișnuiește să își țină la curent comunitatea online cu detalii din viața personală, iar de această dată a împărtășit informații legate de sănătatea copilului ei.

Isa suferă de rezistență la insulină, o afecțiune ce necesită supraveghere constantă și analize regulate. Oana Roman a explicat că face tot ce îi stă în putere pentru ca fiica ei să ducă o viață echilibrată și sănătoasă.

Rezultatele medicale ale Isei ridică semne de îngrijorare

Recent, aceasta a povestit că ultimele rezultate medicale ale Isei nu au fost cele mai bune.

„Azi am fost cu Isa la control. Ea este monitorizată săptămânal de doamna doctor. Azi au ieșit și analizele. Din păcate, nu sunt cele mai bune și are nevoie și de consult endocrinologic. Sunt însă convinsă că, împreună, o scoatem la capăt”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

Pe plan personal, Oana Roman a trecut printr-un divorț dificil. A fost căsătorită timp de zece ani cu Marius Elisei, tatăl Isei, însă relația lor s-a încheiat. Vedeta a mărturisit că cel mai mult o afectează lipsa implicării fostului soț în viața fiicei lor. Isa resimte absența tatălui, iar acest lucru devine tot mai dureros pe măsură ce trece timpul.

În ciuda situaţiei, Oana Roman rămâne optimistă

Relația dintre Oana Roman și fiica sa este una extrem de apropiată, bazată pe comunicare deschisă și sinceritate. Vedeta a subliniat în mai multe rânduri că nu există secrete între ea și Isa, iar acest lucru o ajută să fie o mamă implicată și prezentă.

„Faptul că mamele nu discută cu fetele, mai ales, lucruri legate de menstruație, sexualitate și așa mai departe este o greșeală capitală, egală cu practic o crimă, în sensul în care le condamnă pe aceste fete la niște mari probleme. Ele nu înțeleg ce li se întâmplă. Acum există și educație în școli, ceea ce mie mi se pare un lucru pozitiv. Isa în clasa a patra a avut un curs despre menstruație, de exemplu, au venit și le-au arătat cum decurge lucrul acesta, ce trebuie să facă, le-au dat ce au nevoie. Le-au pregătit, cumva, pentru acest moment. Eu oricum am vorbit cu Isa, ea știa tot”, a declarat vedeta.

Astfel, Oana Roman continuă să fie sprijinul principal al fiicei sale, atât în ceea ce privește sănătatea, cât și în educația și dezvoltarea personală a acesteia.

×