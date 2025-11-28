Acasă » Știri » Isabela, fiica Oanei Roman, din nou la medic! Ce analiză specială i-a făcut mama ei

Isabela, fiica Oanei Roman, din nou la medic! Ce analiză specială i-a făcut mama ei

De: David Ioan 28/11/2025 | 15:00
Isabela, fiica Oanei Roman, din nou la medic! Ce analiză specială i-a făcut mama ei
Oana Roman a mers recent la medic împreună cu fiica sa, Isa. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie realizată chiar în cabinetul clinicii, dorind să își țină fanii la curent cu situația. De această dată, atenția s-a concentrat asupra adolescentei.

În urmă cu ceva timp, Oana Roman a dezvăluit că fiica ei se confruntă cu rezistență la insulină. Din acest motiv, vedeta o duce periodic la controale medicale pentru a monitoriza starea de sănătate a fetei. Oana Roman nu a ascuns niciodată problemele medicale ale Isabelei, preferând să fie transparentă cu publicul.

Ce analiză specială i-a făcut Oana Roman fiicei sale

Vineri dimineață, Oana Roman a postat o imagine cu Isa din cabinetul medicului. Adolescenta a fost supusă unor verificări pentru a se evalua starea sa de sănătate. Printre acestea s-a numărat un test metabolic, menit să stabilească modul în care organismul consumă energia în repaus.

„Azi am mers cu Isa la clinică pentru a face un test metabolic care determină cât consumă în repaus. E foarte important pentru a putea regla, din punct de vedere nutrițional, aportul de calorii”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Vedeta a mărturisit în mai multe rânduri că are o legătură specială cu Isa. Cele două discută deschis despre orice subiect, inclusiv aspecte legate de intimitate.

Care este relaţia dintre cele două

„Faptul că mamele nu discută cu fetele, mai ales lucruri legate de menstruație, sexualitate și așa mai departe, este o greșeală capitală, egală cu practic o crimă, în sensul în care le condamnă pe aceste fete la niște mari probleme. Ele nu înțeleg ce li se întâmplă. Acum există și educație în școli, ceea ce mie mi se pare un lucru pozitiv. Isa în clasa a patra a avut un curs despre menstruație, de exemplu, au venit și le-au arătat cum decurge lucrul acesta, ce trebuie să facă, le-au dat ce au nevoie. Le-au pregătit, cumva, pentru acest moment. Eu oricum am vorbit cu Isa, ea știa tot”, a declarat Oana Roman.

Isa, în vârstă de 11 ani, a fost prezentată public încă de la vârste fragede. Oana Roman a ales să o implice în viața sa publică, iar adolescenta este acum familiarizată cu tot ce se întâmplă în jurul ei. Vedeta se declară mândră de comportamentul și maturitatea fiicei sale.

