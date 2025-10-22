Oana Roman, REACȚIE neașteptată la roast-ul făcut de Dan Frânculescu. S-a văzut totul pe TV!

Oana Roman, luată în vizor la roast-ul făcut de Dan Frânculescu! Fiica lui Petre Roman, în centrul atenției la „La bine și la Roast”! Glumele spumoase de la PRO TV au stârnit reacții neașteptate din partea ei.

O nouă ediție a show-ului „La bine și la Roast” a adus un amestec spectaculos de umor, emoție și replici acide. În platoul emisiunii de la PRO TV, atmosfera a fost una de petrecere, dar și de confruntare amicală, în care vedetele s-au tachinat reciproc, în stilul caracteristic formatului. Invitatul principal al serii a fost Cătălin Botezatu, care a renunțat pentru o seară la lumina reflectoarelor din lumea modei și s-a așezat pe celebrul „scaun fierbinte”, pregătit să primească tirul glumelor colegilor de breaslă.

Cum a reacționat Oana Roman la glumele făcute de Dan Frânculescu

Printre participanți s-au numărat numeroase figuri cunoscute din showbizul românesc, fiecare venind cu propriul arsenal de umor, ironie și observații savuroase. În platou, energia a fost intensă, iar publicul a reacționat cu hohote de râs la cele mai neașteptate replici. Totuși, nu toate glumele au fost primite cu aceeași lejeritate.

Oana Roman, invitată și ea în emisiune, a fost una dintre țintele preferate ale celor prezenți. Cu toate că formatul show-ului mizează pe ironie și autoironie, unele comentarii au fost mai tăioase decât s-ar fi așteptat. Momentele de roast au alternat între sarcasm elegant și umor necruțător, iar personalitatea puternică a Oanei a făcut ca reacțiile ei să fie cam peste măsură.

Printre cei care au reușit să stârnească valuri de râsete s-a numărat Dan Frînculescu. Acesta a combinat glumele despre lumea modei cu aluzii amuzante la diverse personaje publice, iar tirul de ironii i-a vizat atât pe Cătălin Botezatu, cât și pe alte vedete din platou. În ciuda tonului relaxat, unii au interpretat momentul ca fiind mai dur la adresa Oanei Roman și a Biancăi Drăgușanu. Fiica lui Petre Roman nu a părut foarte încântată de direcția în care au mers unele glume.

„Ce pot să vă spun cu mână pe inimă este că Bianca a fost topită după Cătălin Botezatu de aici și mirosul încins de plastic în platou. Și ați observat cum a ciulit Oana Roman urechile când am zis ”platou”? Am văzut niște poze cu Bianca în Ocean și recunosc că arăta super bine, dar mi se pare tare nedrept să contaminezi cu atâta plastic habitatul natural al Oanei Roman”, au fost glumele lui Dan la adresa Oanei Roman.

Cătălin Botezatu și-a pierdut răbdarea cu fosta iubită. Nu l-ai mai văzut cu nervii întinși la maximum: ”I-am spus că-mi plac femeile care…”

OANA ROMAN, ROAST FĂRĂ MILĂ LA ADRESA LUI CĂTĂLIN BOTEZATU: „A RĂMAS CU SECHELE DE CÂND ERA AMĂRÂT”