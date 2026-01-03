Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”

Oana Roman a trecut recent prin momente extrem de tensionate, după ce fiica sa, Isabela, a acuzat o stare accentuată de rău în plină noapte. Situația a devenit alarmantă în jurul orei 3 dimineața, când copilul a făcut febră mare, iar vedeta nu a ezitat nicio clipă să meargă de urgență la spital pentru investigații amănunțite.

Starea de sănătate a Isabelei a devenit un motiv constant de îngrijorare pentru Oana Roman în ultima perioadă. După episoade medicale anterioare și rezultate ale analizelor care nu au fost tocmai încurajatoare, organismul copilului pare să fi fost din nou pus la încercare. De această dată, simptomele au apărut brusc și cu intensitate mare, febra ridicată fiind semnalul care a determinat deplasarea imediată la unitatea medicală.

Fiica Oanei Roman a ajuns de urgență la spital

Ajunsă la spital, Isabela a fost supusă mai multor teste pentru a se stabili cauza exactă a stării sale. Medicii au decis efectuarea unui test specific, care a confirmat faptul că micuța se confruntă cu gripa de tip A. Această formă de gripă este cunoscută pentru debutul rapid și pentru simptomele intense, mai ales în cazul copiilor, motiv pentru care intervenția promptă a fost esențială.

„Din păcate, nu am scăpat de gripă. Isa a făcut febră mare la ora 3 dimineața. S-a confirmat la ea gripa A“, a spus Oana Roman.

Episodul medical vine într-un context deja delicat pentru familia Oanei Roman. Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre problemele de sănătate ale fiicei sale, despre care specialiștii au indicat că au fost influențate și de factori emoționali. Schimbările din viața personală, stresul și sensibilitatea specifică vârstei au avut un impact semnificativ asupra stării generale a Isabelei, ceea ce a dus la necesitatea unui plan complex de monitorizare medicală.

În ultimele luni, Isabela a fost evaluată constant de medici, iar controalele regulate au devenit o rutină. Printre specialiștii la care ajunge frecvent se numără și un nutriționist, care urmărește cu atenție evoluția copilului. Alimentația a fost considerată un element-cheie în procesul de echilibrare a stării sale de sănătate, astfel că a fost stabilit un regim alimentar strict, adaptat nevoilor ei specifice.

„La ea, problemele de sănătate s-au declanșat pe fond emoțional (…) Cu toată terapia pe care a făcut-o, nu a reușit să se echilibreze din punctul ăsta de vedere și e un parcurs foarte greu. Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control, la nutriționist. Trebuie să îi cântăresc mâncarea, să aibă un plan foarte bine pus la punct și trebuie să înceapă și un tratament, pentru că afecțiunile sunt multiple”, a mai spus Oana Roman.

