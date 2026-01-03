Acasă » Știri » Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”

Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”

De: Anca Chihaie 03/01/2026 | 11:03
Fiica Oanei Roman, de urgență la spital! Ce a pățit Isa la 3 dimineața: ”Nu am scăpat”
Oana Roman a ajuns cu fiica sa la spital/foto: Instagram

Oana Roman a trecut recent prin momente extrem de tensionate, după ce fiica sa, Isabela, a acuzat o stare accentuată de rău în plină noapte. Situația a devenit alarmantă în jurul orei 3 dimineața, când copilul a făcut febră mare, iar vedeta nu a ezitat nicio clipă să meargă de urgență la spital pentru investigații amănunțite.

Starea de sănătate a Isabelei a devenit un motiv constant de îngrijorare pentru Oana Roman în ultima perioadă. După episoade medicale anterioare și rezultate ale analizelor care nu au fost tocmai încurajatoare, organismul copilului pare să fi fost din nou pus la încercare. De această dată, simptomele au apărut brusc și cu intensitate mare, febra ridicată fiind semnalul care a determinat deplasarea imediată la unitatea medicală.

Fiica Oanei Roman a ajuns de urgență la spital

Ajunsă la spital, Isabela a fost supusă mai multor teste pentru a se stabili cauza exactă a stării sale. Medicii au decis efectuarea unui test specific, care a confirmat faptul că micuța se confruntă cu gripa de tip A. Această formă de gripă este cunoscută pentru debutul rapid și pentru simptomele intense, mai ales în cazul copiilor, motiv pentru care intervenția promptă a fost esențială.

„Din păcate, nu am scăpat de gripă. Isa a făcut febră mare la ora 3 dimineața. S-a confirmat la ea gripa A“, a spus Oana Roman.

Fiica Oanei Roman are gripa A

Episodul medical vine într-un context deja delicat pentru familia Oanei Roman. Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre problemele de sănătate ale fiicei sale, despre care specialiștii au indicat că au fost influențate și de factori emoționali. Schimbările din viața personală, stresul și sensibilitatea specifică vârstei au avut un impact semnificativ asupra stării generale a Isabelei, ceea ce a dus la necesitatea unui plan complex de monitorizare medicală.

În ultimele luni, Isabela a fost evaluată constant de medici, iar controalele regulate au devenit o rutină. Printre specialiștii la care ajunge frecvent se numără și un nutriționist, care urmărește cu atenție evoluția copilului. Alimentația a fost considerată un element-cheie în procesul de echilibrare a stării sale de sănătate, astfel că a fost stabilit un regim alimentar strict, adaptat nevoilor ei specifice.

„La ea, problemele de sănătate s-au declanșat pe fond emoțional (…) Cu toată terapia pe care a făcut-o, nu a reușit să se echilibreze din punctul ăsta de vedere și e un parcurs foarte greu. Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control, la nutriționist. Trebuie să îi cântăresc mâncarea, să aibă un plan foarte bine pus la punct și trebuie să înceapă și un tratament, pentru că afecțiunile sunt multiple”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman a ajuns la capătul puterilor! „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”

Legătura neștiută dintre Oana Roman și Anastasia Soare: „A simțit nevoia să mă invite să bem un ceai”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!”
Știri
Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!”
Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion
Știri
Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe...
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o ciorbă bună, dacă pui foarte multă sare. Învățământul intră șubrezit în 2026”
Gandul.ro
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba...
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
Prosport.ro
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Click.ro
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o ciorbă bună, dacă pui foarte multă sare. Învățământul intră șubrezit în 2026”
Gandul.ro
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei ...
Dorian Popa, investiție uriașă! A pus încălzire pentru palmierii din curte: ”Toți băieții mei sunt în priză!”
Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion
Nu e banc! Câți bani a făcut un șofer de Bolt din Capitală, în noaptea de Revelion
Test de logică | 5, 6, 7 sau 8: Câte triunghiuri sunt, de fapt, în această poză?
Test de logică | 5, 6, 7 sau 8: Câte triunghiuri sunt, de fapt, în această poză?
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie
Horoscop Balanță 2026: moral, dragoste, carieră și bani. Un an al schimbării, maturizării și alegerilor ...
Horoscop Balanță 2026: moral, dragoste, carieră și bani. Un an al schimbării, maturizării și alegerilor asumate
Vezi toate știrile
×