Acasă » Știri » Cum elimini igrasia din pereții locuinței. Cei 3 pași care funcționează tot timpul

Cum elimini igrasia din pereții locuinței. Cei 3 pași care funcționează tot timpul

De: David Ioan 23/01/2026 | 11:29
Cum elimini igrasia din pereții locuinței. Cei 3 pași care funcționează tot timpul
Cum elimini igrasia din pereții locuinței. Cei 3 pași care funcționează tot timpul

Igrasia apărută pe pereți indică în mod clar existența unui nivel ridicat de umiditate în locuință, o problemă care afectează atât confortul, cât și siguranța spațiului de locuit. Totodată, pe lângă aspectul inestetic și mirosul neplăcut, umezeala excesivă poate influența negativ sănătatea locatarilor și poate deteriora structura clădirii.

Eliminarea eficientă a igrasiei presupune identificarea rapidă a cauzei, aplicarea corectă a tratamentelor și adoptarea unor măsuri de prevenție pe termen lung.

Cum elimini igrasia din pereții locuinței 

Igrasia reprezintă acumularea de umiditate în pereți, fenomen care apare atunci când apa pătrunde din exterior sau când aerul umed din interior nu este evacuat corespunzător. Aceasta poate fi provocată de infiltrații prin fundație, fisuri în zidărie, lipsa hidroizolației sau condensul format în urma diferențelor de temperatură dintre interior și exterior.

Odată cu trecerea timpului, materialele de construcție pot absorbi umezeala, iar efectele devin vizibile la suprafață. Igrasia se manifestă prin pete umede, zone întunecate, vopsea decojită, tencuială umflată sau exfoliată și depuneri albicioase. De asemenea, mirosul specific de umezeală persistentă este un alt semn care nu dispare nici măcar după aerisiri repetate.

Un indiciu frecvent al apariției igrasiei este senzația de perete rece și umed la atingere, mai ales în colțuri, la baza pereților, în spatele mobilierului sau în încăperi predispuse la umiditate, precum baia, bucătăria și subsolul.

Chiar dacă deseori se confundă cu mucegaiul, igrasia este, de fapt, cauza, iar mucegaiul este consecința biologică a acesteia. De asemenea, umezeala excesivă creează mediul ideal pentru dezvoltarea coloniilor de mucegai, însă igrasia poate exista și înainte ca acestea să devină vizibile.

Totodată, specialiștii atrag atenția că igrasia reprezintă un risc atât pentru sănătate, cât și pentru structura locuinței. În urma nivelului ridicat de umiditate, pot apărea probleme respiratorii, alergii și iritații, mai ales în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu imunitate scăzută. Sporii de mucegai, bacteriile și acarienii pot fi inhalați constant, afectând calitatea aerului interior.

La nivel structural, umezeala degradează treptat zidăria, dizolvă sărurile din materiale, slăbește tencuiala și reduce eficiența termoizolației. De asemena, în cazuri severe, igrasia poate afecta chiar elementele de rezistență ale clădirii, mai ales în zona fundației, fapt care duce la costuri ridicate de reparație.

Cei 3 pași care funcționează tot timpul

Procesul de eliminare a igrasiei presupune mai mulți pași. Primul este identificarea exactă a sursei de umiditate. Fără remedierea cauzei, orice intervenție va avea efect temporar. Ulterior, zonele afectate trebuie curățate, iar materialele deteriorate îndepărtate. Totodată, peretele trebuie lăsat să se usuce complet, proces care poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni.

Tratamentul include aplicarea soluțiilor anti-igrasie și anti-umiditate, urmate de amorsă și vopsea specială pentru spații cu umiditate ridicată. În situațiile grave, poate fi necesară izolarea termică exterioară, refacerea hidroizolației sau instalarea unui sistem de ventilație mecanică.

Pentru a preveni apariţia igrasiei, ventilația corectă este esențială. Aerisirea zilnică, utilizarea hotelor și ventilatoarelor, menținerea unei temperaturi constante și evitarea uscării rufelor în interior contribuie la menținerea unui nivel optim de umiditate, situat între 40% și 60%.

De asemenea, mobilierul trebuie amplasat la câțiva centimetri de pereți pentru a permite circulația aerului. În cazul locuințelor vechi, investițiile în izolație și hidroizolație rămân cele mai eficiente soluții pe termen lung.

CITEŞTE ŞI: Căminele studențești din România – de la igrasie la revoltă publică

Orașul din România în care taxa pentru gunoi a ajuns 1500 de lei. Majorarea prețului a fost de peste 75%

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul mare din România care reduce impozitul. Protestele localnicilor au dat roade
Știri
Orașul mare din România care reduce impozitul. Protestele localnicilor au dat roade
Mașinile de lux ale legendarului parașutist Felix Baumgartner, scoase la vânzare! Cu cât poți achiziționa Lamborghini, McLaren și Mercedes G500 Brabus
Știri
Mașinile de lux ale legendarului parașutist Felix Baumgartner, scoase la vânzare! Cu cât poți achiziționa Lamborghini, McLaren și…
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă
Digi 24
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi...
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
Digi24
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul...
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul mare din România care reduce impozitul. Protestele localnicilor au dat roade
Orașul mare din România care reduce impozitul. Protestele localnicilor au dat roade
Mașinile de lux ale legendarului parașutist Felix Baumgartner, scoase la vânzare! Cu cât poți achiziționa ...
Mașinile de lux ale legendarului parașutist Felix Baumgartner, scoase la vânzare! Cu cât poți achiziționa Lamborghini, McLaren și Mercedes G500 Brabus
Zodiile care scapă de stres după 23 ianuarie. Revin la viața și capată energie
Zodiile care scapă de stres după 23 ianuarie. Revin la viața și capată energie
Cu ce izolează norvegienii casele. Materialul reține căldura chiar și la – 30 de grade
Cu ce izolează norvegienii casele. Materialul reține căldura chiar și la – 30 de grade
Tatăl lui Alin nu va fi prezentat la înmormântare? De ce se află bărbatul în spatele gratiilor
Tatăl lui Alin nu va fi prezentat la înmormântare? De ce se află bărbatul în spatele gratiilor
Oana Roman a plecat de la Antena Stars și lansează un atac dur: ”Televiziunea vrea să promoveze ...
Oana Roman a plecat de la Antena Stars și lansează un atac dur: ”Televiziunea vrea să promoveze mizerii”
Vezi toate știrile
×