Cum elimini igrasia din pereții locuinței. Cei 3 pași care funcționează tot timpul

Igrasia apărută pe pereți indică în mod clar existența unui nivel ridicat de umiditate în locuință, o problemă care afectează atât confortul, cât și siguranța spațiului de locuit. Totodată, pe lângă aspectul inestetic și mirosul neplăcut, umezeala excesivă poate influența negativ sănătatea locatarilor și poate deteriora structura clădirii.

Eliminarea eficientă a igrasiei presupune identificarea rapidă a cauzei, aplicarea corectă a tratamentelor și adoptarea unor măsuri de prevenție pe termen lung.

Cum elimini igrasia din pereții locuinței

Igrasia reprezintă acumularea de umiditate în pereți, fenomen care apare atunci când apa pătrunde din exterior sau când aerul umed din interior nu este evacuat corespunzător. Aceasta poate fi provocată de infiltrații prin fundație, fisuri în zidărie, lipsa hidroizolației sau condensul format în urma diferențelor de temperatură dintre interior și exterior.

Odată cu trecerea timpului, materialele de construcție pot absorbi umezeala, iar efectele devin vizibile la suprafață. Igrasia se manifestă prin pete umede, zone întunecate, vopsea decojită, tencuială umflată sau exfoliată și depuneri albicioase. De asemenea, mirosul specific de umezeală persistentă este un alt semn care nu dispare nici măcar după aerisiri repetate.

Un indiciu frecvent al apariției igrasiei este senzația de perete rece și umed la atingere, mai ales în colțuri, la baza pereților, în spatele mobilierului sau în încăperi predispuse la umiditate, precum baia, bucătăria și subsolul.

Chiar dacă deseori se confundă cu mucegaiul, igrasia este, de fapt, cauza, iar mucegaiul este consecința biologică a acesteia. De asemenea, umezeala excesivă creează mediul ideal pentru dezvoltarea coloniilor de mucegai, însă igrasia poate exista și înainte ca acestea să devină vizibile.

Totodată, specialiștii atrag atenția că igrasia reprezintă un risc atât pentru sănătate, cât și pentru structura locuinței. În urma nivelului ridicat de umiditate, pot apărea probleme respiratorii, alergii și iritații, mai ales în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu imunitate scăzută. Sporii de mucegai, bacteriile și acarienii pot fi inhalați constant, afectând calitatea aerului interior.

La nivel structural, umezeala degradează treptat zidăria, dizolvă sărurile din materiale, slăbește tencuiala și reduce eficiența termoizolației. De asemena, în cazuri severe, igrasia poate afecta chiar elementele de rezistență ale clădirii, mai ales în zona fundației, fapt care duce la costuri ridicate de reparație.

Cei 3 pași care funcționează tot timpul

Procesul de eliminare a igrasiei presupune mai mulți pași. Primul este identificarea exactă a sursei de umiditate. Fără remedierea cauzei, orice intervenție va avea efect temporar. Ulterior, zonele afectate trebuie curățate, iar materialele deteriorate îndepărtate. Totodată, peretele trebuie lăsat să se usuce complet, proces care poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni.

Tratamentul include aplicarea soluțiilor anti-igrasie și anti-umiditate, urmate de amorsă și vopsea specială pentru spații cu umiditate ridicată. În situațiile grave, poate fi necesară izolarea termică exterioară, refacerea hidroizolației sau instalarea unui sistem de ventilație mecanică.

Pentru a preveni apariţia igrasiei, ventilația corectă este esențială. Aerisirea zilnică, utilizarea hotelor și ventilatoarelor, menținerea unei temperaturi constante și evitarea uscării rufelor în interior contribuie la menținerea unui nivel optim de umiditate, situat între 40% și 60%.

De asemenea, mobilierul trebuie amplasat la câțiva centimetri de pereți pentru a permite circulația aerului. În cazul locuințelor vechi, investițiile în izolație și hidroizolație rămân cele mai eficiente soluții pe termen lung.

