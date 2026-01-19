Cine trebuie să plătească reparațiile la bloc. Asociația sau locatarii?

Conform speciliștilor în administrarea spațiilor comune ale unui imobil de locuințe, mulți români nu știu că legislația le oferă mici „porțite” pentru a obliga asociația să plătească sau să ramburseze cheltuielile unor reparații.

Fiind o responsabilitate comună, reparațiile la părțile comune ale unui bloc sunt plătite din banii colectați de la fiecare proprietar în parte, prin contribuția lunară la fondul de reparații, fiind o cheltuială comună pentru întreținerea imobilului.

Fondul de reparații se colectează lunar, iar suma este stabilită într-o adunare generală anuală a proprietarilor. Banii sunt folosiți pentru lucrări majore, lucrări de întreținere, modernizare sau reabilitare, în timp ce fondul de rulment este folosit pentru acoperirea cheltuielilor curente. Există situații în care lege oferă posibilitatea locatarilor să beneficieze de rambursarea cheltuielilor sau acoperirea integrală a acestora în anumite situații.

Reparații pe banii locatarilor sau asociației?

Spre exemplu, elementele precum acoperișul, fațadele, instalațiile de apă sau canalizare, terasele sunt considerate părți comune. Prin urmare, conform Legii nr. 196/2018, asociația de proprietari deține obligația legală de asigura mentenanța acestor spații. Spre exemplu, aceste reguli se aplică în cazul unei simple pete de umezează apărute pe tavanul unei locuințe.

În cazul în care asociația nu a luat măsurile necesare pentru remedierea problemelor, proprietarii pot acționa legal:

executarea lucrărilor pe cont propriu, urmând ca ulterior să solicite asociației rambursarea integrală a cheltuielilor

actiunea în instanță. Proprietarul poate cere despăgubiri în instanță pentru bunurile distruse și readucerea casei la starea inițială.

